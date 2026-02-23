Por qué los títulos de algunos libros están escritos en el lomo de arriba hacia abajo, según una especialista

NACIONALES

Para aquellos que se preguntan qué significa que el título de un libro esté escrito en el lomo de arriba hacia abajo, hay una explicación muy precisa. Según una especialista , esto responde a una antigua tradición anglosajona.

La librera entrerriana Martina Giacoboni hizo un posteo en el que reveló por qué hay libros que tienen escrito el título en su lomo de arriba hacia abajo y otros en la forma inversa. No se trata de un error editorial ni una mala impresión.

Pararse frente a una biblioteca llena de libros permitirá sorprenderse con esta diferencia que muchos ignoran . Aunque parece que algunos tienen un error de impresión lo cierto es que no se trata de una falla sino de una cuestión asociada a las costumbres.

En su cuenta instagram @martinagiacoboni , la librera explicó que la cultura anglosajona tiene por norma escribir los títulos de cada obra en el lomo de arriba hacia abajo. Esta forma de impresión tiene una gran ventaja: cuando el libro está acostado en una mesa, por ejemplo, si se observa el lomo se puede leer perfectamente el nombre del libro .

La costumbre latina dispone hacerlo al revés, de abajo hacia arriba, una tradición que se mantiene inalterable. Por eso cuando está apoyado no se puede leer el título en su lomo. Esa es una gran crítica que se le hace a esta manera de poner el nombre en esa parte de la obra impresa.

Es cierto que cuando los libros están guardados en una biblioteca, en posición vertical , esta cuestión carece de importancia, porque de esa manera todos los títulos se pueden leer bien, más allá de la orientación que se siguió en el lomo.

Para la cultura latina , cuando alguien busca el título de un libro en el lomo es porque se encuentra guardado en la biblioteca, donde siempre tiene que estar en posición vertical . En consecuencia, se privilegia el criterio estético y se lo escribe de abajo hacia arriba.

La tradición anglosajona va por el camino opuesto: se escoge darle prioridad a la cuestión práctica. Por eso es que, pensando en quien lee el título en el lomo de un libro cuando está acostado, se optó por escribirlo de arriba hacia abajo.

El rol del diseño editorial se torna clave en este punto porque las editoriales respetan estos estilos para mantener su identidad. Si se cambiara el sentido de escritura sobre el lomo de alguna colección se estaría rompiendo su uniformidad.

Está claro que las editoriales no quieren quebrar con una tradición a la que sus lectores están acostumbrados. Inconscientemente la gente asocia cierto tipo de libro o procedencia cultural con una forma de escritura del título sobre su lomo. Y eso es algo digno de respetarse.

Como el mercado editorial está globalizado desde hace años, es común que en una biblioteca convivan ambos estilos . Así se puede encontrar novelas en inglés con el título escrito de manera descendente al lado de obras con edición latina que se deben leer al revés.

Los libreros y bibliotecarios descubren el origen de una edición solo mirando el lomo, porque aunque parezca un detalle mínimo la forma en que está escrito el título dice mucho sobre una obra.

La Biblia , considerado el libro más vendido de la historia, en su edición original no tenía el título en su lomo, pero ahora conviven ediciones latinas con su inscripción de abajo hacia arriba y otras anglosajonas con escritura descendente .

“Para los entendidos puede ser una obviedad, pero no creo que muchos lectores sepan esta historia, así que pueden presumir de este conocimiento en reuniones de amigos”, aseguró Martina Giacobini en su publicación, que despertó una gran cantidad de comentarios.

Fuente: TN