Caso Lian: a un año de la desaparición, sus padres dicen que está vivo y buscan quebrar el silencio de sus vecinos para hallarlo

Se cumplió un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide , el nene de tres años que fue visto por última vez en Ballesteros Sud, en Córdoba, el 22 de febrero de 2025. Mientras la causa avanza en la Justicia, sus padres Elías y Plácida reclaman por su hijo y aseguran que está vivo.

Su familia nunca dejó de luchar para que lo buscaran. A más de 365 días del momento en el que sus vidas cambiaron por completo, sus papás aseguran que a Lian se lo llevaron por traición .

"A mi hijo se lo llevaron de aquí, lo sacaron. No se encontró nada en la búsqueda de este lugar", dijo el progenitor del niño. El caso permanece abierto desde hace 12 meses, pero continúa sin imputados.

Los vecinos todavía callan y es la familia de Lian la que asegura que algo saben . La madre del menor habla de que fue alguien cercano el que se llevó a su hijo: " Conocía nuestros movimientos, nuestra rutina, fue alguien que sabía donde jugaba el niño . Es imposible que sea una persona desconocida", profundiza.

Entre algunas de las pocas pistas que mantienen la esperanza de encontrarlo, una nueva información da cuenta de que Lian habría estado por Bolivia . Así lo confirmó días atrás el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien aclaró que se realizaron los allanamientos correspondientes tanto en el país vecino como así también en Perú, donde hubo otra alerta que finalmente quedó descartada.

"Pedimos que se siga investigando. Queremos saber qué es lo que pasó, a dónde fue. La Justicia trabajó desde el principio, pero no tenemos ningún indicio, ninguna pista firme", agregaron los padres del menor desaparecido.

Entre la angustia, el dolor y la desesperación, los papás de Lian hacen un esfuerzo por mantenerse fuertes para sus otros hijos. "Para nosotros es muy difícil y angustiante no saber nada en todo este tiempo", se lamentan.

Entre lágrimas, Plácida confiesa que no hay día en el que deje de pensar en su hijo: “Es muy triste, muy preocupante. Yo lloro nomás todos los días, nadie me ve".

Visiblemente atemorizada por posibles represalias, la mamá de Lian declara con firmeza que su hijo no está muerto: “Nos lo hicieron por traición, por trabajo, alguien se lo llevó. Pedimos que digan la verdad".

En relación a los detalles sobre los posibles sospechosos, la madre prefiere no dar nombres. "Me van a amenazar, no puedo decir. Los vecinos han visto, nadie lo quiere decir" , advierte. La principal hipótesis judicial apunta a un posible caso de trata de personas.

La búsqueda del niño continúa. En los últimos días, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville compartió una imagen actualizada de Lian para facilitar su reconocimiento.

La recompensa por información sobre su paradero asciende a $ 40 millones y las autoridades prometen resguardar la identidad de quienes brinden datos certeros. A un año de su desaparición, la familia de Lian convocó a una marcha esta noche, a las 20:30, para reclamar por su hijo.

