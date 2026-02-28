Poner papel aluminio en la licuadora: para qué sirve y cuándo hacerlo

NACIONALES

En el mundo de los trucos caseros , hay cientos de ideas para aprovechar en el hogar. En este marco, uno que se volvió popular en las redes sociales el último tiempo es el de poner papel aluminio adentro de la licuadora , pero ¿para qué sirve?

Este pequeño gesto, según algunas personas que lo probaron, es ideal para afilar las cuchillas del pequeño electrodoméstico.

El objetivo principal de este método es mejorar el rendimiento de las cuchillas cuando parecen haber perdido fuerza. Al girar dentro del vaso, la bolita de aluminio genera fricción contra las cuchillas y puede:

Es importante aclarar que no afila técnicamente las cuchillas , pero sí puede ayudar a que vuelvan a funcionar mejor si estaban sucias o con residuos difíciles de sacar.

Muchas veces, cuando la licuadora no tritura bien, el problema es la suciedad endurecida y no la falta de filo real.

Si bien es una técnica segura, es importante no hacerlo en seco , ya que se pueden dañar las cuchillas. Además, no se deben usar bolitas grandes ni sueltas porque pueden trabarse. Si las piezas de la licuadora, es mejor no aplicar el truco y llevarla a reparar.

Por último, antes de introducir objetos metálicos, es clave revisar el manual de fabricación.

Fuente: TN