La familia del detenido por el femicidio de Ezeiza denuncia que quisieron quemarle la casa: “No somos asesinos”

NACIONALES

La familia del joven que está detenido como presunto autor del femicidio a Malena Maidana (26) , la vecina de Ezeiza asesinada de 10 puñaladas cuando el domingo pasado salió a caminar por su barrio, denunció que sufren amenazas y que intentaron incendiarle la casa donde viven. “No somos asesinos” , afirmó.

En un comunicado enviado a Clarín , la madre de Nahuel Lau de Hoz (22) repudió el homicidio, pidió justicia por Malena y afirmó estar “devastados” como familia. “Quiero que, sea quien sea el culpable, pague por sus actos”, reclamó.

“Ante todo quiero repudiar el homicidio, dar mi pésame a la familia, y quiero que se haga justicia por Malena. Que pague el culpable, y que la justicia investigue y determine si mi hijo es culpable o no. Él ya está detenido”, indicó el escrito.

La madre del único imputado denunció que junto a su familia están siendo amenazados y que intentaron quemarle la casa en donde vive con su hija menor.

“Ingresaron a nuestro terreno, rompieron el portón, rompieron botellas en la puerta y recibimos todo tipo de amenazas de ajusticiamiento. Provocando crisis de miedo en mi hija, y en nosotros, al punto que no podemos dormir ni salir a la calle ”, explicó.

La mujer vive en la casa junto a su hijo mayor -ahora preso- y una hija menor de edad que está por comenzar el colegio. “Tenemos miedo por nuestra integridad, no somos asesinos como nos gritan, ni merecemos ajusticiamiento”, expresó.

La mujer recurrió a la Fiscalía N° 3, a la Defensoría de Niñez y Adolescencia y a la Secretaría de Seguridad de Ezeiza para pedir protección permanente en su casa.

“ Estamos corriendo peligro , mi nena tiene derecho a seguir estudiando, y a crecer sin estos hostigamientos y amenazas. No somos asesinos. Hoy se me terminó el yogurt del desayuno de mi hija y no pude ir a comprarle porque corro riesgo de salir a la calle, ni tengo dinero para ir en remís a todos lados”, contó.

La mujer también solicitó atención psicológica para su hija y señaló que está viviendo “un hostigamiento injusto que le puede causar daños muy grandes”. “Necesito protegerla de todo esto”, indicó.

“No merecemos vivir así, no hicimos nada malo. No tenemos antecedentes penales , ni somos una familia asesina”, se defendió.

Por último, la madre de De Hoz remarcó que su hijo no es esquizofrénico y que tampoco posee antecedentes.

Lau de Hoz está preso porque se lo acusa de matar de 10 puñaladas a la joven Malena, quien el domingo pasado al atardecer salió a caminar por el barrio La Unión de Ezeiza, donde residía.

Al momento de ser detenido, el sospechosos había lavado y colgado la ropa que se le vio en las imágenes de las cámaras de seguridad y tenía el cuchillo con el que se cree había cometido el crimen.

En esas mismas imágenes se escuchó el grito desesperado de ayuda de Malena, quien nadie pudo oír para socorrerla.

Luego de conocerse la noticia de la detención, los vecinos del acusado denunciaron conductas violentas que los preocupaban hacía tiempo. "Si bien no parecía psiquiátrico, era un loco que usaba una catana con la que salía a caminar y golpeaba todo ", recordaron.

Ante la consulta de este diario, fuentes judiciales confirmaron que las pericias psiquiátricas fueron solicitadas, pero "dieron fecha para agosto".

En su casa encontraron una "gran cantidad de armas blancas" , entre las que estaba, de acuerdo a las pericias, el arma homicida.

Otro elemento determinante en la investigación será el análisis de los teléfonos celulares para encontrar o descartar cualquier tipo de conexión entre víctima y acusado. El aparato de Malena estaba entre sus pertenencias, las mismas con las que fue trasladada a un centro de salud del barrio y en el que se lo robaron. Fue luego, con el rastreo del dispositivo, que detuvieron a una enfermera que participó del traslado y que quedó imputada por hurto.

Lau de Hoz realizaba trabajos para la agencia de desarrollo web y capacitaciones para empresas “Neuros”, donde “colaboraba haciendo videos” y de la que ya fue desafectado, según aclararon.

El joven había sido alumno de la Escuela Técnica N°1 del barrio La Unión y jugaba al rugby en un club de la zona. Está detenido a disposición de la fiscalía Nº3 especializada en Violencia de Género de Ezeiza, a cargo de María Lorena González, quien caratuló el hecho como “femicidio” y pidió a la Justicia de Garantías que el sospechoso siga preso.

Malena era madre de un niño de tres años. El domingo 22 de febrero el nene quedó al cuidado de su papá y ella salió a caminar, como lo hacía habitualmente, para hacer un ejercicio por su barrio, donde, esta vez, se cruzó con Lau de Hoz.

Estudiaba Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE). Los padres de Malena son docentes y cumplen funciones en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 de Banfield, desde donde también se solidarizaron por la trágica muerte de la joven.

Fuente: Clarín