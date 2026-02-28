Crió a una nena durante años, descubrió que no era su hija y la Justicia anuló la paternidad en Río Negro

NACIONALES

Por años fue padre con amor y responsabilidad. Incluso después de separarse de la madre, siguió presente en la vida de la menor y cumplió con el pago de la cuota alimentaria. Todo era perfecto hasta que ella le confesó que él no era el padre biológico .

El hecho ocurrió en Río Negro, allí el Juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción impugnó la paternidad del hombre y excluyó el vínculo legal que lo unía con la nena que había reconocido al nacer.

Él siempre había sospechado que no era el padre porque era infértil , pero aún así crío a su hija. Ante la confesión de su exmujer, acudió a la justicia para saber la verdad, garantizar que la nena tuviera acceso a su verdadera identidad y supiera de dónde proviene.

La causa llegó al Juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción, allí se ordenó un examen de ADN. El resultado fue claro: no había vínculo biológico entre el hombre y la menor de edad . La madre aceptó la pericia y prestó conformidad con el resultado.

Con la prueba científica, la jueza dictó sentencia definitiva : excluyó el vínculo legal, ordenó la rectificación del acta de nacimiento y dispuso que la nena figure con el apellido materno.

En su resolución, la magistrada dispuso la rectificación del acta ante el Registro Civil. En el fallo dijo que “en las acciones de filiación estamos frente a un interés social que va más allá del interés de las partes, ya que lo que se busca es proteger el derecho del hijo a acceder a un emplazamiento filial respetuoso de su identidad y acorde con su realidad biológica”.

La sentencia remarcó que el interés superior de la niña fue el motor del caso . También recordó que el derecho a la identidad posee jerarquía constitucional y que la prueba genética es el medio más relevante para procesos de filiación gracias a su alto grado de certeza.

Así, la Justicia resolvió un donde el amor y la verdad biológica se cruzaron en el camino de una familia. El hombre, que durante años fue padre por elección y compromiso, ahora enfrenta una nueva realidad, mientras la niña podrá crecer con su verdadera identidad reconocida.

Fuente: TN