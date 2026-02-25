Piden la nulidad de la condena a Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa: las 7 razones que dio su abogado

La defensa de Lucas Pertossi , uno de los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa , presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la condena de 15 años de prisión.

El planteo lo realizó Ignacio Nolfi , defensor de Casación, quien argumentó que durante el juicio no se garantizó el derecho a defensa de su representado.

Según el escrito, Pertossi sufrió una “ indefensión manifiesta ” por parte de su anterior abogado, Hugo Tomei , y no contó con una estrategia diferenciada que contemplara su rol específico en el ataque ocurrido en Villa Gesell en 2020.

Nolfi sostuvo que los tribunales debieron intervenir para asegurar una “ asistencia técnica efectiva y autónoma ”, ya que, al ser representado por el mismo abogado que los condenados a perpetua, no se pudo resaltar que la situación de Pertossi era distinta a la de quienes recibieron la pena máxima.

Además, Nolfi afirmó que, por consejo de su anterior abogado, Pertossi no pudo dar una “ versión fiel y completa de los hechos ”, lo que restringió su derecho de defensa.

También advirtió que no hubo “ evidencia fáctica ” en su contra: no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o manos, y no se comprobó contacto físico con Fernando Báez Sosa antes, durante ni después del ataque.

Para la defensa, el rol de Pertossi fue “ secundario y periférico ”, limitado a filmar la situación y a un “altercado menor con un tercero ajeno a la víctima fatal”. Incluso, sostiene que las cámaras muestran que se retiró del lugar antes de que terminara la agresión, lo que implicaría una “ desvinculación temporal y espacial ” respecto al crimen.

En el escrito presentado, Nolfi mantuvo siete fundamentos técnicos para pedir la nulidad de la condena:

Con este recurso, la defensa de Pertossi intenta que la Corte Suprema revise el fallo y ordene un nuevo juicio, bajo el argumento de que su cliente no tuvo la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y que su participación en el crimen fue distinta a la de los otros condenados.

Fuente: TN