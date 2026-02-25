Un joven de 19 años recibió una apedreada mientras manejaba su moto y tiene muerte cerebral: hay dos detenidos

NACIONALES

Un joven de 19 años tiene muerte cerebral después de haber sido atacado con piedras mientras circulaba en moto, en Córdoba.

El trágico episodio sucedió en la madrugada del martes en Villa Dolores, por el barrio Las Encrucijadas. La víctima fue identificada como Mateo Cuello.

Según detallaron medios locales, el joven transitaba a bordo de su moto por la zona cuando lo sorprendió un golpe con una piedra en la sien.

Minutos después del impacto, Cuello se descompensó y sus padres lo trasladaron en un auto particular al Hospital Regional de Villa Dolores, donde ingresó con un traumatismo de cráneo grave y un hematoma severo, de acuerdo con lo informado por fuentes médicas.

Durante las primeras horas de atención, los médicos evaluaron su cuadro crítico en terapia intensiva, pero en las últimas horas confirmaron que Mateo presenta muerte cerebral como consecuencia de las lesiones sufridas.

Fuentes judiciales indicaron, además, que la familia autorizó la ablación de órganos , un gesto que se suma a la conmoción que generó el caso entre vecinos y allegados.

La Fiscalía de Fuero Múltiple de 1° Nominación, a cargo de la Dra. Lucrecia Zambrana , continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

En el marco de la causa, fueron detenidas dos personas , un joven de 21 años y uno de 17 años, quienes estarían directamente implicados en el ataque.

Las detenciones se lograron tras un operativo en el que se secuestraron celulares y una moto , que podrían aportar pruebas clave para reconstruir lo ocurrido. También incautaron una honda , con la que creen que arrojaron la piedra.

Los investigadores precisaron que el menor detenido no tenía antecedentes penales, aunque permaneció bajo medida de restricción de libertad.

Las autoridades aún no determinaron si la agresión fue un intento de robo o si estaba vinculada a un conflicto previo entre grupos de jóvenes en la zona, aunque se evalúa que la causa se recaratule dependiendo del avance de la investigación.

Fuente: TN