Persecución de película en Villa Soldati: detuvieron a cuatro hombres con un auto robado y objetos de valor

Un operativo de película sacudió la tarde en Villa Soldati . Todo empezó cuando el sistema Anillo Digital detectó un Peugeot 208 con pedido de secuestro por el robo de un auto y hurto de la chapa patente. La alerta disparó un seguimiento por cámaras y movilizó a la Policía de la Ciudad, que rápidamente montó un operativo en la zona.

El intento de identificar el vehículo en avenida Roca y Soldado de la Frontera terminó en una persecución. Los ocupantes del auto, tres argentinos y un ciudadano paraguayo, ignoraron la orden de detenerse y escaparon a toda velocidad. La fuga terminó en Lacarra al 3400, donde chocaron contra un auto estacionado y salieron corriendo en distintas direcciones.

La Policía logró detener a los cuatro sospechosos en las inmediaciones. Al revisar el Peugeot, los agentes confirmaron que el número de chasis y motor correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor en el Conurbano bonaerense, vigente desde diciembre de 2025.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 486.250 pesos, 1500 dólares, celulares, relojes, tarjetas bancarias, una consola de videojuegos, llaves, guantes y elementos de joyería. Todo quedó a disposición de la Justicia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3 intervino en el caso y ordenó la detención de los imputados por encubrimiento, atentado y desobediencia a la autoridad.

Además, dispuso el secuestro del vehículo y de todos los elementos incautados, según informaron fuentes policiales a TN.

La investigación sigue abierta para determinar el origen de los objetos encontrados y si los detenidos están vinculados a otros hechos delictivos en la zona.

Fuente: TN