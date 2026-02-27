Detuvieron en Quilmes a un hombre acusado de matar a un joven en Glew: estuvo prófugo durante más de dos años

NACIONALES

Después de más de dos años de intensa búsqueda, la Policía detuvo en Quilmes al principal acusado de asesinar a Ezequiel Alberto Sotelo, un joven de 25 años que murió tras un brutal ataque a balazos en Glew .

El arresto se produjo durante un allanamiento en una casa de la calle 814, donde el sospechoso, de 44 años, intentó escapar saltando por los techos de las casas linderas. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo y ponerle las esposas antes de que pudiera huir.

Durante la investigación en la propiedad, los agentes secuestraron tres municiones, un pasamontañas, un par de guantes y dos celulares, elementos que ahora serán analizados por la Justicia.

El hecho que conmocionó a la zona ocurrió el 25 de junio de 2023, cerca de la Plaza Perón, en el cruce de Dr. Raúl Scalabrini Ortiz y provincia de Santa Fe. Según la investigación, Sotelo fue interceptado por dos hombres en moto.

Sin mediar palabra, uno de ellos le disparó varias veces y escapó junto a su cómplice. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero murió a causa de las heridas, según informó Diario Conurbano .

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la órbita del fiscal Nicolás Espejo. Tras meses de trabajo, los investigadores lograron dar con el paradero del sospechoso, que permaneció prófugo desde el día del crimen.

Ahora, el detenido deberá enfrentar a la Justicia por el homicidio de Sotelo, mientras la investigación continúa para dar con el segundo implicado.

Fuente: TN