Para qué sirve limpiar con cerveza las hojas de la lengua de suegra

NACIONALES

Aunque es una de las bebidas alcohólicas más populares tanto en argentina como en el mundo, la cerveza también sirve para utilizar en la jardinería . Expertos recomiendan usarla para limpiar, por ejemplo, las hojas de la lengua de suegra .

La cerveza aplicada en las hojas ayuda a aumentar el brillo de las mismas , aunque es importante utilizarla con moderación para no atraer plagas ni generar malos olores.

La llamada “lengua de suegra” es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y su estética vertical . Tolera poca luz, riegos espaciados y cambios de temperatura, lo que la convierte en una opción frecuente para departamentos y oficinas.

Más allá de su fama de “indestructible”, tiene una característica clave que explica por qué se recomienda limpiarla con cerveza: sus hojas anchas y cerosas acumulan mucho polvo . Esa capa opaca no solo le quita brillo, sino que puede dificultar la correcta absorción de luz.

Además de para limpiar las hojas, la cerveza también puede aplicarse como sustrato . Gracias a sus azúcares y levaduras, logra alimentar a los microorganismos del suelo y ayuda a que la planta aproveche mejor nutrientes. También puede acompañar el desarrollo de raíces y brotes cuando la planta está lenta.

Conviene aplicar la limpieza en un momento en el que la planta no reciba sol directo. De esa manera, se evita que queden marcas por secado rápido o que la superficie se vea manchada . También es importante no excederse con la cantidad: el paño debe quedar apenas humedecido, sin que la mezcla chorree hacia la base, porque el exceso puede dejar una sensación pegajosa que termina juntando más polvo con el paso de los días.

En plantas grandes, el trabajo se realiza hoja por hoja , sosteniendo la lámina con una mano para no forzarla. En las variedades con borde amarillo, el paño se pasa sin insistir en los márgenes para no arrastrar suciedad hacia esa zona y opacarla.

Si la lengua de suegra presenta presencia de insectos , hongos o un olor raro en la maceta, se recomienda evitar este método hasta resolver el problema . En esos casos, la limpieza se hace solo con agua y paño seco, priorizando mantener la planta ventilada.

Fuente: TN