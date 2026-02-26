Colocar una virulana en la tierra de las plantas: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En jardinería existen métodos caseros que, aunque poco conocidos, pueden resultar prácticos para el cuidado diario de las plantas . Uno de ellos consiste en colocar una virulana en la maceta , una técnica sencilla que cumple distintas funciones según la forma en que se utilice.

Aunque suele asociarse exclusivamente a la limpieza de ollas y sartenes, este elemento metálico puede transformarse en un complemento útil para especies cultivadas en recipientes, especialmente en balcones, patios o interiores.

La virulana, que suele usarse para limpiar ollas y sartenes, puede convertirse en un aliado importante para las plantas y puede ayudarlas a crecer sanas y fuertes. Entre sus beneficios, están:

Es importante usar una virulana nueva, sin restos de jabón ni productos químicos , para que la planta no sufra daños.

También se recomienda revisar cada tanto que no se oxide en exceso, ya que el óxido en pequeñas cantidades puede aportar hierro, pero en exceso podría ser perjudicial.

En general, este truco es apto para la mayoría de las plantas de interior y exterior en maceta . Sin embargo, siempre conviene observar cómo reacciona cada especie y, ante cualquier duda, consultar con un especialista en jardinería.

Fuente: TN