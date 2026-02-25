“Nos toca secarnos las lágrimas y seguir”: el conmovedor mensaje del padre de Kim Gómez, a un año de su asesinato

A un año del brutal asesinato de Kim Gómez , la niña que quedó enganchada al auto de su familia cuando dos ladrones menores de edad lo robaron y la llevaron arrastrada durante mil metros, su papá, Marcos, publicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales para recordar a su hija.

"Hoy es un día de muchas sensaciones encontradas, de esos días que quisiera arrancar del calendario. Pero no, no se puede volver el tiempo atrás, nos toca secarnos las lágrimas y seguir aunque duela ", comienza el texto.

En su mensaje, Marcos dejó entrever quién era Kim y cómo la recuerda su familia. “Kim fue y es una niña”, escribió, y habló de una infancia atravesada por la alegría, el juego y los vínculos. Recordó momentos en los que “todos fuimos felices y realmente muy felices”, y señaló que esos recuerdos siguen siendo parte central de la vida familiar, aun en medio del dolor.

En otro pasaje, el papá de Kim la definió como “una persona increíble que se merecía vivir la vida” y aseguró que su hija sigue siendo una guía en su camino. “Hoy soy su voz”, expresó, y sostuvo que intenta honrarla “cumpliendo mis promesas”, aun con “el corazón roto, lleno de curitas”, en un proceso que marcó “un antes y un después”.

El aniversario por la muerte de la niña se da mientras se desarrolla el juicio por el crimen. Marcos decidió expresarse públicamente en un momento especialmente sensible para la familia, que debe revivir escenas de horror, pánico y angustia en cada audiencia.

El mensaje está acompañado por una foto familiar en la localidad balnearia de Claromecó. Allí, Marcos recuerda momentos de felicidad y explica por qué eligió esa imagen: “Nos describe como lo que somos, personas que apostaron siempre por la familia y sobre todo por los chicos. Padres separados que, desde el respeto, lo dieron todo y no se guardaron nada”.

En el texto también aparecen los recuerdos compartidos con Kim y el resto de la familia. “Claromecó fue nuestro gran lugar en el mundo, donde buscábamos la paz que en la ciudad hace años se perdió. Todos fuimos felices, realmente muy felices. Construimos sueños, castillos, pescas, fogatas, camping, noches de magia pura”, recordó.

El mensaje cierra con palabras dirigidas directamente a su hija: “Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas, pero cumpliendo mis promesas. Un antes y un después. Princesa”.

El aniversario por la muerte de Kim llega cuando se cumplen nueve días desde el inicio del juicio contra los acusados por el crimen.

En paralelo al proceso judicial, el padre de Kim intenta transformar el duelo en acción. Encabeza una colecta de útiles escolares para ayudar al club Real Infantil, como una forma de honrar la memoria de su hija.

El 25 de febrero de 2025 al anochecer, en la esquina de avenida 72 cerca del cruce con la 25, dos adolescentes abordaron un Fiat Palio rojo , de tres puertas que esperaba la habilitación del semáforo para seguir la marcha.

Los agresores se abalanzaron sobre la conductora. A los empujones la obligaron a salir y ella quedó en el medio de la calle mientras gritaba desesperada: la reacción desgarradora era porque en el interior del coche estaba su hija. Ocupaba el asiento del acompañante y tenía puesto el cinturón de seguridad.

Comenzaba una secuencia horrorosa. Kim quedó enlazada al vehículo mientras los asaltantes intentaban huir por la periferia de la capital bonaerense. La arrastraron más de mil metros. Su cuerpo golpeaba contra el pavimento.

El vehículo terminó chocado a unas cuadras, en el barrio Altos de San Lorenzo. Esa misma noche, la policía detuvo a los agresores.

Solo uno de los delincuentes estará en el lugar de los acusados. Ahora tiene 18 años y está imputado como autor de homicidio en ocasión de robo. Su cómplice, es considerado por las leyes como no punible, aunque por la gravedad del episodio permanece alojado en un instituto de menores de máxima seguridad sin posibilidad de salidas.

