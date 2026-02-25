Locura en Villa Gesell: bajó con un UTV de un camión en movimiento, el video se viralizó y le confiscaron los dos vehículos

Una vez más un UTV ese convirtió en el protagonista de una peligrosa maniobra en un municipio de la costa argentina. Ocurrió durante el Enduro del Verano , en la playa Pucará de Villa Gesell . Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes, muestran el momento en que el conductor del cuatriciclo baja a la arena desde un camión en movimiento mientras otros vehículos circulaban a escasos metros de él. Al conocerse las filmaciones, la justicia actuó de oficio y confiscó ambas unidades.

El episodio vuelve a poner el foco en los UTV tras el caso de Bastián Jerez , el nene de 8 años que resultó gravemente herido mientras viajaba en uno de esos vehículos cuando chocó contra una camioneta Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar. pero no es el primer caso en las playas gesellinas. Apenas una semana atrás, Micalela Carnevale, una joven de 25 años que viajaba como acompañante en uno de estos modernos todo terreno, volcó, salió despedida y fue aplastada por el vehículo . Terminó internada con politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, según el parte oficial.

Esta vez, el episodio se dio en el marco del Enduro del Verano, un evento que se desarrolló entre el 20 y el 22 de febrero y al que buena parte de los miles de seguidores arribaron con sus propios cuatriciclos, motos enduro, UTV y camionetas doble tracción. En ese contexto es habitual que los conductores se apoderen de la zona de los médanos y cientos de jóvenes se acercan a la zona para ver las destrezas de los pilotos.

Ese era el escenario que tenía lugar en la Playa Pucará cuando, según las imágenes tomadas por los testigos, un camión ingresó a la arena llevando en su caja un UTV. Mientras el vehículo de gran porte circulaba por la playa, sin detenerse, el conductor del poderoso todoterreno aceleró y bajó a la arena. La peligrosa maniobra ocurrió mientras otras motos, camionetas y cuatriciclos circulaban a escasos metros, por la misma zona.

Luego de que el video tomase notoriedad en las redes, desde la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores y la SubDDI Villa Gesell en colaboración con la coordinación del Municipio de Villa Gesell y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decidieron iniciar actuaciones de oficio.

En ese contexto, se ordenó el secuestro de ambos vehículos. El camión rápidamente fue ubicado y su conductor fue notificado de la formación de una causa penal en su contra en el marco del artículo 193 bis del código penal, que contempla sanciones para aquellos conductores que creen "una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".

Respecto del UTV, aunque también se lo pudo encontrar e incautar, la justicia aún investiga quién era la persona que lo conducía durante la peligrosa maniobra.

El Enduro del Verano tuvo lugar entre el 20 y el 22 de febrero. Se llevó adelante en un circuito regido bajo parámetros de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y forma parte del circuito mundial conocido como Sand Races Cup. Se trata de una competencia internacional con más de mil inscriptos y que llega a convocar a unos 100 mil seguidores.

Tras el evento, también se multiplicaron las quejas de pobladores de Gesell y visitantes por el estado en que quedaron los médanos, repletos de botellas y latas de cerveza, basura y paquetes de comida chatarra.

Andrés Alberto Alemán (28) murió el sábado tras caer de un médano con su moto en Villa Gesell en los alrededores del lugar en el que se corrió la carrera Enduro del Verano. Según los medios locales, la víctima no llevaba casco ni otros elementos de protección.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre circulaba en una Honda XR300 Tornado cuando cayó de un médano “cortado”. Se le llama así cuando el terreno presenta un cambio abrupto de nivel, una especie de barranco de arena.

Aunque el joven fue asistido por bomberos que estaban en un puesto cercano y luego por personal médico y de que fue trasladado al hospital municipal, murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Según fuentes policiales, Alemán tenía antecedentes penales y figuraba en una investigación por narcomenudeo en las zonas de Mosconi y Punta Lara de La Plata. Incluso, aparecería en la lista de sospechosos de un ataque en Ensenada en el que balearon a un hombre y lo abandonaron en la puerta del hospital.

Fuente: Clarín