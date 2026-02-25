Chubut: detectaron tres nuevos focos de incendio en el parque nacional Los Alerces

NACIONALES

Las autoridades confirmaron tres nuevos focos de incendio detectados en las últimas 72 horas en el área sur del Parque Los Alerces, Chubut. Se trataría de incendios causados de manera intencional, indicaron las autoridades

El alivio duró poco. Después de las lluvias de mediados de febrero, que permitieron dar un respiro a la Comarca Andina y al Parque Nacional Los Alerces, en las últimas horas se encendieron nuevas alarmas. Según confirmaron las autoridades de Parques Nacionales, se detectaron tres focos de incendio en el sector sur de Los Alerces y todos fueron provocados de manera intencional.

Las llamas avanzan en un contexto complejo. De acuerdo con estimaciones basadas en imágenes satelitales, los incendios que comenzaron meses atrás ya consumieron alrededor de 40 mil hectáreas . Ahora, estos nuevos focos vuelven a poner en tensión a brigadistas y pobladores, en una zona donde las ráfagas de viento superaron los 70 kilómetros por hora y dificultaron el combate aéreo.

“Tenemos activo un incendio en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, explicó Ariel Rodríguez, intendente del parque.

El funcionario detalló que el lunes se detectó un posible foco secundario que puso en riesgo a la población de Toro, integrada por unas 20 personas, que debieron ser evacuadas de forma preventiva cuando el fuego llegó a unos 50 metros de las viviendas. Ese foco, aseguró, ya está contenido.

A primera hora de este martes se realizó un sobrevuelo para delimitar el polígono activo del incendio y definir la estrategia de ataque. Con esa información se evaluaron las vías de acceso para las cuadrillas de brigadistas , que trabajan con apoyo de embarcaciones para el traslado y maquinaria vial destinada a la apertura de cortafuegos y fajas de contención.

El lunes, las condiciones climáticas impidieron operar a los medios aéreos. Este martes, en cambio, el panorama fue más favorable. “Se avanzó mucho en las tareas en los bordes del incendio” , señaló Rodríguez, aunque advirtió que el riesgo sigue latente por las altas temperaturas y el viento.

El administrador del parque fue categórico al descartar cualquier vínculo con el foco iniciado en Puerto Café a principios de diciembre. “No es un rebrote y tampoco fue causado por una tormenta eléctrica. El incendio de Puerto Café está contenido y se trabaja sobre puntos calientes que van surgiendo” , aclaró.

ESTADO ACTUAL Y DESPLIEGUES POR EMERGENCIAS 📅 25 de febrero de 2026 Informamos las acciones operativas en curso, por incendios forestales en coordinación con las provincias. INCENDIO “LA TAPERA - PARQUE NACIONAL LOS ALERCES” 📍Futaleufú, Chubut 👉 Estado: ACTIVO. 👉 Cantidad de…

Rodríguez reconoció que aún no hay responsables identificados y remarcó lo llamativo de los lugares donde aparecieron los focos. “No son sectores de uso público, no hay senderos de trekking. Hay intencionalidad y no se puede descartar ninguna hipótesis” , dijo. También subrayó la distancia entre los focos: dos están separados por unos 1.000 metros en línea recta y el tercero, a unos 50 kilómetros.

Como medida preventiva, se dispusieron restricciones en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande, en Futaleufú, cercanos al incendio La Tapera. Allí no se permiten actividades náuticas ni la presencia de personas , por el riesgo que implica la operación intermitente de medios aéreos que recargan agua en la zona.

En paralelo, la investigación ya está en marcha. Los referentes de la Administración de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias confirmaron que los tres focos fueron intencionales. Ante ese escenario, se iniciaron acciones legales y se convocó a peritos de la Policía Federal Argentina.

Además, se anunció un refuerzo de los controles y de las medidas de seguridad en los accesos al parque, en zonas rurales y en caminos vecinales, mientras continúa el operativo para contener el fuego y evitar que las llamas sigan avanzando.

Fuente: Clarín