Identificaron a la banda criminal que mató a balazos al agente penitenciario y repartidor en José C. Paz

La investigación por el asesinato del agente del Servicio Penitenciario Federal que trabajaba como repartidor dio un giro clave en las últimas horas: la Policía bonaerense y la Justicia lograron identificar a los presuntos autores del crimen ocurrido en José C. Paz .

Lo más relevante es que uno de los atacantes tiene 15 años y sería quien realizó los disparos que mataron a Javier Alberto Avalos. La causa está caratulada como homicidio agravado.

Durante la madrugada, efectivos de la Superintendencia de Delitos Completos y Crimen Organizado llevaron adelante allanamientos en domicilios de José C. Paz y San Miguel. Aunque no encontraron a los principales sospechosos, secuestraron pruebas fundamentales y notificaron a las familias que los acusados tienen orden de captura nacional e internacional.

Según informó Primer Plano Online , los acusados por el crimen de Ávalos son Dylan Taboada , Dylan Carrizo y un adolescente de 15 años cuya identidad no puede ser publicada. Hay un cuarto implicado que todavía no fue identificado.

En los procedimientos, la Policía incautó seis cascos de moto, zapatillas usadas por uno de los agresores, una mochila similar a la robada, un revólver calibre 22, 12 balas, una moto Honda Titán azul con negro, otras dos motos de colores rojo y blanco, 800 mil pesos en efectivo y una máquina para contar billetes. Sin embargo, un elemento resultó clave: la plancha de pelo que le robaron a la hijastra de Ávalos , que estaba con él al momento del ataque.

Fuentes de la investigación establecieron que el adolescente de 15 años es el más violento de la banda y sería el líder del grupo. El expediente judicial revela que una hora después del crimen, el menor, que ya tiene al menos cinco entradas en comisarías por distintos delitos, fue a un kiosko a comprar una botella de champagne y dijo: “Vengo a comprar un champagne para festejar la muerte de un policía”.

Según las pesquisas, los miembros de la banda también actuaban como sicarios para una organización narcocriminal y solían mostrar en redes sociales imágenes contando billetes.

A cargo de la investigación está el fiscal Daniel Moccia, titular de la UFI N.° 23 de Malvinas Argentinas, en conjunto con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, y en los procedimientos participaron funcionarios de ambas dependencias junto al comisario inspector Pablo Tello, quien encabeza la brigada especializada en esclarecer delitos cometidos por bandas organizadas.

Fuente: TN