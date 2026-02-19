No tires los envases de yogurt: cómo reutilizarlos para decorar tu balcón, patio o jardín

NACIONALES

Después de comer un yogurt , lo más común es tirar el pote. Sin embargo, ese envase pequeño puede transformarse en una mini maceta ideal para el balcón, el patio o incluso una ventana con buena luz . Con pocos materiales y algo de creatividad, es posible reutilizarlo y convertirlo en un detalle decorativo práctico.

Además de ser una opción económica, es una forma simple de reducir residuos y reciclar en casa .

El proceso es sencillo y no requiere herramientas especiales:

Como el envase tiene poco espacio, conviene optar por especies que no desarrollen raíces grandes.

Para que estas mini macetas se mantengan en buen estado:

Fuente: TN