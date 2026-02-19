Ni barniz, ni productos caros: cómo recuperar un mueble de madera viejo con dos ingredientes

Restaurar muebles de madera suele parecer una tarea costosa por la cantidad de productos específicos que existen en el mercado. Sin embargo, hay un método simple, económico y efectivo que cada vez gana más popularidad: la mezcla de vinagre de manzana y aceite .
Este truco casero limpia, hidrata y protege la madera sin necesidad de lijar ni aplicar barnices nuevos. Es una solución práctica para recuperar brillo y color en muebles opacos o resecos.
Cada ingrediente cumple una función clave.
El aceite actúa como hidratante natural. Sus beneficios principales son los siguientes:
Se puede usar aceite de cocina común, como girasol o maíz. El aceite de oliva también sirve.
El vinagre cumple una función de limpieza suave:
La combinación de ambos genera una capa protectora ligera que prolonga la vida útil del mueble y lo resguarda frente a la humedad y el desgaste cotidiano.
El procedimiento es simple y rápido.
También podés usar un pulverizador para aplicar la mezcla en zonas más gastadas.
Fuente: TN
