¿Mito o realidad? Por qué se usa la pimienta negra para lavar la ropa

La utilización de especias en el ámbito doméstico trascendió la cocina para posicionarse como una solución ecológica y económica en el cuidado de la indumentaria.

La pimienta negra granulada se convirtió en un aliado inesperado para quienes buscan preservar la intensidad de los tonos oscuros y evitar el percudido.

Este ingrediente, supuestamente, funciona mediante una acción mecánica sutil durante el ciclo de lavado. Al introducirse en el tambor, los granos ejercen una fricción controlada que despega los residuos de jabón acumulados.

Muchas veces, son estos restos químicos los que opacan las prendas y les quitan su brillo original rápidamente.

El proceso es sumamente sencillo y no requiere de grandes inversiones en productos industriales costosos. Basta con añadir una cucharadita de pimienta directamente en el tambor junto con la carga.

La clave reside en utilizar agua fría , lo que potencia el efecto protector sobre los pigmentos de las telas finas.

Al actuar como un exfoliante para las fibras, este método elimina la cal y los sedimentos minerales presentes en el agua dura. Estos depósitos suelen adherirse a los tejidos, provocando que la ropa negra se vea grisácea o que los colores pierdan su saturación original con el paso del tiempo.

Una de las mayores ventajas de este recurso es su capacidad para sustituir o complementar el uso de suavizantes tradicionales. La preservación de fibras es notable, ya que se evita la saturación de productos sintéticos que, a largo plazo, pueden dañar la elasticidad y la suavidad de prendas de uso diario.

Es fundamental destacar que el aroma de la pimienta no impregna las piezas textiles. Durante el ciclo de enjuague, las partículas se eliminan por completo, dejando la ropa limpia y sin rastros odoríferos. Esto lo convierte en una opción ideal para personas con pieles sensibles o alergias a fragancias.

La recomendación de los expertos en limpieza natural sugiere aplicar este truco especialmente en prendas de algodón y fibras sintéticas resistentes. La prevención del desteñido es el beneficio más reportado por los usuarios, quienes notan una mayor durabilidad en la apariencia estética de sus conjuntos favoritos tras varios lavados.

Incorporar prácticas sustentables en el hogar reduce el impacto ambiental derivado del vertido de sustancias complejas en los sistemas de desagüe. La pimienta es un elemento biodegradable que ofrece resultados comparables a los abrillantadores ópticos de alta gama, pero sin los efectos secundarios de los componentes químicos derivados del petróleo.

El funcionamiento de esta técnica se basa en que la pimienta, al ser granulada, funciona como una lija microscópica. Esta acción remueve la película de detergente que se queda pegada a la ropa, devolviendo la luminosidad natural a las fibras. Es una solución eficaz para el mantenimiento de textiles domésticos.

Fuente: TN