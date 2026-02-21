Ni plástico ni metal fino: cuál es el mejor material para un colador de cocina

El colador es una de los elementos de cocina más usados para la preparación de comidas. Por eso, es importante saber qué material es el ideal a elegir cuando compramos uno.
Si bien mucha gente elige de coladores de plástico o de metal fino, esto puede ser contraproducente. De acuerdo con los expertos, el material ideal es el acero inoxidable .
El acero inoxidable tiene varias ventajas , sobre todo para la cocina. Entre ellas, se destacan:
Elegir un colador de acero inoxidable es ideal por su seguridad, higiene y practicidad . Es un material antibacterial, que no altera el sabor de los alimentos ni pierde su forma.
