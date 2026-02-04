Neuquén: imputaron a una empleada del Registro Civil por cobrar 90 mil pesos y falsificar un acta matrimonial

Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén fue imputada por la justicia tras el presunto cobro ilegal de 90 mil pesos a una pareja que quería casarse y por confeccionar un acta matrimonial con datos falsos .

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el episodio habría ocurrido el 6 de enero de 2025 , cuando la funcionaria, en ejercicio de su cargo, exigió

un pago adicional bajo el argumento de que el sellado que ya habían abonado “no correspondía” al trámite de matrimonio . Esa suma fue transferida directamente a una cuenta personal de la imputada .

Además de este presunto cobro indebido, la fiscalía sostiene que la empleada incurrió en falsedad ideológica agravada al elaborar el acta de matrimonio con omisiones relevantes: no consignó que la ceremonia se realizó a domicilio —un dato que define una tasa distinta— ni incluyó los testigos exigidos por la normativa vigente .

Para la fiscalía, estas irregularidades no pueden considerarse simples errores administrativos, ya que generaron perjuicios económicos para el Estado al omitirse el pago de la tasa correspondiente por casamiento a domicilio, y obligaron a la pareja a iniciar trámites de rectificación de sus documentos oficiales.

La funcionaria fue imputada por exacciones ilegales agravadas (por haberse apropiado de un pago que no correspondía) y por falsedad ideológica agravada por haber sido cometida en carácter de funcionaria pública.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para profundizar la investigación , y el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a ese pedido , por lo que la causa sigue su curso en los tribunales neuquinos.

Fuente: TN