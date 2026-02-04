El desgarrador testimonio de la mamá de los hermanitos que murieron intoxicados en Villa Devoto: “Estoy en crisis, destruida”

NACIONALES

La trágica secuencia ocurrida en Villa Devoto este lunes donde murieron una niñera y dos nenes de 2 y 4 años tiene ahora como protagonista a la mamá de las criaturas, que fue quien se encontró con la horrorosa escena. "Estoy en crisis, destruida", alcanzó a decir con tono realmente desgarrador y eliminó la hipótesis de que la fuga de gas estuviera en la cocina.

"El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado", sentenció Soledad Sormunen (37), madre de María Justina de 4 años, y de Juan Martín de 2; quienes murieron por inhalación de monóxido de carbono.

Las primeras pericias indicaron que se trató de una "deficiente evacuación de gases de combustión de un calefón", que se vio agravada por una obstrucción en el conducto de ventilación.

En diálogo con el canal TN , la mujer contó que estaban desde septiembre en el departamento bajo la modalidad de alquiler y ponderó a la niñera de 32 años, que resultó ser una de las víctimas de la tragedia.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la niñera que era un angelito. Los amaba, los cuidaba mucho y me ayudaba con ellos. Iba a la plaza con los nenes...", y no pudo seguir. Su voz se entrecortó por el llanto y la tristeza.

La terrible escena fue descubierta por la mamá de los nenes, quien el lunes por la tarde al llegar a su casa ubicada sobre calle Mercedes 4451, entre José Cubas y Andrés Vallejos, se encontró con sus dos hijos y la empelada inconscientes.

Tras encontrarse con la horrorosa escena, la mujer fue corriendo hasta la Comisaría Vecinal 11B ubicada a media cuadra. Luego del alerta fueron hasta el lugar agentes policías, bomberos y también personal médico.

Los médicos del SAME constataron que la responsable de cuidar a los nenes, estaba muerta. Y trasladaron de urgencia a los dos nenes al Hospital Zubizarreta, donde horas más tarde confirmarían sus muertes.

Personal de Bomberos de la Ciudad y operarios de la empresa Metrogas trabajaron en la casa para determinar la causa de la intoxicación: "En principio se trataría de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Por el mal funcionamiento de un artefacto, el calefón", indicaron operarios de Metrogas, quienes inicialmente descartaron que la pérdida se haya producido por algún caño.

Los especialistas indican que la presencia de monóxido de carbono en el ambiente es imperceptible. Y que está presente en todos los hogares, pero en cantidades ínfimas. Se genera con cualquier clase de aparato que genere combustión: cocina, estufa, calefón, termotanque.

Las grandes diferencias que se encuentran con el gas natural es que no se percibe. No tiene olor, ni color, ni sabor. No hay aviso posible acerca de la presencia de una gran cantidad de monóxido de carbono. No se ve ni se siente.

La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, e interviene la Fiscalía N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma.

Fuente: Clarín