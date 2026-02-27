Murió asesinada a puñaladas frente a su hijo tras haber rechazado el beso de un desconocido

Una mujer de 38 años fue asesinada a puñaladas en Campos Altos luego de negarse a besar a un joven de 18 años que había acudido a su casa para negociar la compra de un teléfono celular.





La víctima, identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, fue atacada en el portón de su vivienda el lunes por la noche. Su hijo de 8 años presenció el crimen.





Priscila fue trasladada consciente al hospital municipal, pero falleció a causa de las heridas.





Según la investigación, tras el rechazo, se produjo una discusión y el agresor la atacó con un cuchillo. En su declaración, el joven afirmó que el motivo fue una “tontería”.





La policía inició un operativo de búsqueda luego de que el sospechoso huyera a pie. Cámaras de seguridad y el testimonio del hijo de la víctima permitieron su identificación.





El joven fue detenido posteriormente en su domicilio y confesó el crimen. Fue trasladado al Presidio Regional de Araxá, donde quedó imputado por femicidio.





La víctima fue sepultada en el cementerio municipal de Campos Altos.