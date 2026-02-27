Home Ads
NACIONALES

Cayó un hombre que extorsionaba y acosaba desde Panamá a chicos de tres provincias argentinas

Redacción CNM febrero 27, 2026

Un ciudadano de Panamá fue detenido en su propio país, acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de menores de edad argentinos , a quienes contactaba por redes sociales, les pedía imágenes de contenido sexual y luego los extorsionaba.

El arresto se concretó en el marco de la llamada “Operación Internacional Córdoba” , una investigación encabezada por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, en la provincia de Córdoba, con apoyo de organismos judiciales y policiales de ambos países.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que alertó sobre presuntos delitos cometidos contra menores de una localidad del sur cordobés. A partir de ese aviso, la fiscalía a cargo de Romina Wisnivetzk comenzó a reconstruir el recorrido digital del sospechoso y detectó un patrón que se repetía en distintos casos.

Según la investigación, el acusado se presentaba como una persona mayor de edad y realizaba un primer contacto a través de Instagram.

Tras entablar conversación y ganar la confianza de los chicos, trasladaba el diálogo a WhatsApp, donde comenzaba a solicitar imágenes de contenido sexual a cambio de dinero. Una vez obtenidas las primeras fotos o videos, la modalidad cambiaba: el hombre exigía nuevo material y, ante la negativa de las víctimas, las extorsionaba con la amenaza de difundir las imágenes o dañar a sus familiares más cercanos.

En el avance de la causa, los investigadores tomaron testimonios a menores mediante Cámara Gesell y analizaron registros telefónicos y movimientos bancarios. Ese trabajo permitió establecer que no se trataba de hechos aislados : además de Córdoba, el acusado habría contactado a víctimas en provincias como San Luis y La Rioja.

Con esos elementos, la fiscalía determinó que el sospechoso actuaba desde Panamá , lo que derivó en un pedido de cooperación internacional. Así se puso en marcha la “Operación Internacional Córdoba”, de la que participaron la Policía Judicial de Córdoba, áreas especializadas en ciberdelito y evidencia digital, y la Fiscalía de Delitos Sexuales de Panamá Oeste.

El operativo culminó con la detención del acusado en la capital panameña y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos y material digital, que ahora se encuentra bajo análisis. Los investigadores buscan determinar el alcance total de las maniobras y si existen más víctimas , tanto en Argentina como en otros países.

Desde la Justicia remarcaron la importancia de los reportes internacionales y de la cooperación entre fiscalías para investigar delitos cometidos en entornos digitales, donde las fronteras físicas dejan de ser un límite.

Fuente: Clarín


