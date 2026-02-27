Cayó un hombre que extorsionaba y acosaba desde Panamá a chicos de tres provincias argentinas

NACIONALES

Un ciudadano de Panamá fue detenido en su propio país, acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de menores de edad argentinos , a quienes contactaba por redes sociales, les pedía imágenes de contenido sexual y luego los extorsionaba.

El arresto se concretó en el marco de la llamada “Operación Internacional Córdoba” , una investigación encabezada por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, en la provincia de Córdoba, con apoyo de organismos judiciales y policiales de ambos países.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que alertó sobre presuntos delitos cometidos contra menores de una localidad del sur cordobés. A partir de ese aviso, la fiscalía a cargo de Romina Wisnivetzk comenzó a reconstruir el recorrido digital del sospechoso y detectó un patrón que se repetía en distintos casos.

Según la investigación, el acusado se presentaba como una persona mayor de edad y realizaba un primer contacto a través de Instagram.

Tras entablar conversación y ganar la confianza de los chicos, trasladaba el diálogo a WhatsApp, donde comenzaba a solicitar imágenes de contenido sexual a cambio de dinero. Una vez obtenidas las primeras fotos o videos, la modalidad cambiaba: el hombre exigía nuevo material y, ante la negativa de las víctimas, las extorsionaba con la amenaza de difundir las imágenes o dañar a sus familiares más cercanos.

En el avance de la causa, los investigadores tomaron testimonios a menores mediante Cámara Gesell y analizaron registros telefónicos y movimientos bancarios. Ese trabajo permitió establecer que no se trataba de hechos aislados : además de Córdoba, el acusado habría contactado a víctimas en provincias como San Luis y La Rioja.

Con esos elementos, la fiscalía determinó que el sospechoso actuaba desde Panamá , lo que derivó en un pedido de cooperación internacional. Así se puso en marcha la “Operación Internacional Córdoba”, de la que participaron la Policía Judicial de Córdoba, áreas especializadas en ciberdelito y evidencia digital, y la Fiscalía de Delitos Sexuales de Panamá Oeste.

El operativo culminó con la detención del acusado en la capital panameña y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos y material digital, que ahora se encuentra bajo análisis. Los investigadores buscan determinar el alcance total de las maniobras y si existen más víctimas , tanto en Argentina como en otros países.

Desde la Justicia remarcaron la importancia de los reportes internacionales y de la cooperación entre fiscalías para investigar delitos cometidos en entornos digitales, donde las fronteras físicas dejan de ser un límite.

Fuente: Clarín