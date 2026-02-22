Mezclar café usado con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan para erradicar plagas de la casa

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar café usado con bicarbonato de sodio . Usados de forma correcta, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para combatir plagas del hogar, en especial en hormigas y cucarachas.

Esta combinación se utiliza de forma principal en zonas donde suelen aparecer insectos, como grietas, zócalos, detrás de electrodomésticos, cerca de desagües o en balcones.

El café usado funciona como atrayente natural . Su aroma intenso llama la atención de insectos como hormigas y cucarachas, que se acercan a la mezcla creyendo que es una fuente de alimento.

Al entrar en contacto con el bicarbonato de sodio, se produce una reacción que resulta tóxica para estos insectos . El bicarbonato altera su sistema digestivo y genera gases que no pueden eliminar, lo que provoca una intoxicación interna que reduce su supervivencia y reproducción.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación:

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

El bicarbonato de sodio se utiliza en distintos trucos caseros porque genera una reacción química dentro del organismo de ciertos insectos. A diferencia de los humanos, muchas plagas no pueden expulsar los gases producidos por esa reacción, lo que provoca una intoxicación interna.

Combinado con café usado, que actúa como atrayente natural, se convierte en un método simple y efectivo para reducir la presencia de plagas sin recurrir de inmediato a insecticidas comerciales. Este tipo de soluciones siempre debe ir acompañado de una limpieza profunda y constante del hogar, clave para prevenir la reaparición de insectos.

Fuente: TN