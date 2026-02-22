Colocar un corcho dentro del horno apagado: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más olores concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, el horno apagado puede acumular restos de grasa , humedad y aromas intensos que permanecen en su interior y se liberan cada vez que se vuelve a encender.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del horno: colocar un corcho dentro del horno apagado .

El corcho es un material natural con una estructura porosa que le permite absorber humedad y olores del ambiente. Al colocarlo dentro del horno apagado, actúa como una especie de “esponja” que captura los aromas persistentes que quedan impregnados luego de cocinar.

Esto es útil después de preparar comidas con olores fuertes, como carnes, frituras o pescado, ya que el corcho no enmascara el olor, sino que ayuda a reducirlo de forma progresiva y natural.

Además, al absorber parte de la humedad interna, el corcho contribuye a evitar la formación de aromas rancios o cerrados que suelen aparecer cuando el horno pasa varios días sin usarse.

Así, se convierte en una alternativa práctica, reutilizable y sin químicos para mantener el horno en mejores condiciones.

Especialistas en limpieza del hogar recomiendan usar corchos naturales, preferentemente de vino, ya que conservan mejor su capacidad de absorción. Es importante que esté limpio, seco y sin restos de líquido.

Para potenciar su efecto, aconsejan colocarlo:

Fuente: TN