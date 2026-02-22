Limpiar con agua oxigenada la cortina del baño: para qué sirve y cómo hacerlo bien

La cortina del baño es uno de los elementos que más humedad acumula en la casa. Está en contacto constante con vapor, restos de jabón y agua, lo que favorece la aparición de hongos, manchas oscuras y malos olores si no se limpia con frecuencia.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica recomiendan un truco simple y efectivo para mantenerla en buen estado: limpiar la cortina del baño con agua oxigenada , una alternativa económica y fácil de aplicar que ayuda a desinfectar y devolverle su aspecto original.

La clave está en las propiedades desinfectantes y blanqueadoras del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). Este compuesto es utilizado para eliminar bacterias, hongos y moho, en especial en superficies expuestas a la humedad, como las cortinas de baño.

Además, el agua oxigenada ayuda a aclarar manchas amarillentas u oscuras sin dañar el material cuando se usa en la concentración adecuada. Su acción efervescente permite desprender la suciedad adherida y neutralizar olores sin necesidad de productos abrasivos.

De esta manera, se convierte en una opción práctica para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a lavandina o químicos más fuertes.

Este procedimiento se puede repetir una vez por semana o cada vez que aparezcan manchas por humedad.

Según expertos en limpieza del hogar, lo ideal es limpiar la cortina del baño al menos una vez por semana para evitar la acumulación de hongos y bacterias.

En baños con poca ventilación o uso intensivo, se recomienda reforzar la limpieza cada 3 o 4 días . Mantener este hábito no solo mejora la higiene del baño, sino que también prolonga la vida útil de la cortina y ayuda a conservar un ambiente más limpio y saludable.

Fuente: TN