Mezclar agua oxigenada y bicarbonato: cómo usarlo y para qué sirve

Redacción CNM febrero 24, 2026

En el mundo de los trucos caseros hay muchas opciones que se pueden usar de diversas formas en la casa. Uno de ellos, es el de mezclar agua oxigenada y bicarbonato de sodio , que tiene distintos beneficios y sirve para limpiar, desinfectar y blanquear superficies.

Por un lado, el bicarbonato funciona como un limpiador suave y desodorizante , mientras que el agua oxigenada al 3% ayuda a desinfectar y aclarar manchas .

Si bien es una solución segura, es importante remarcar que no reemplaza a los productos químicos.

Fuente: TN


