Imprudencia al volante: un adolescente de 16 años manejaba sin licencia una camioneta por la Ruta Nacional 40

Un adolescente de 16 años fue sorprendido por las autoridades cuando manejaba sin licencia sobre la Ruta Nacional 40 , en cercanías de Dina Huapi, provincia de Río Negro.

El menor iba acompañado por su padre, quien ocupaba el asiento del acompañante al momento del procedimiento. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron la camioneta blanca luego de recibir el aviso de automovilistas que alertaron sobre una conducción imprudente en un tramo de alto tránsito.

Según explicó el padre, le estaba enseñando a manejar a su hijo en un horario de “bajo flujo vehicular”. Sin embargo, el personal de la ANSV remarcó la gravedad de permitir que un menor sin licencia ni formación adecuada conduzca en una vía nacional , especialmente en un corredor turístico.

Durante el control, los agentes observaron al menos tres detenciones indebidas del vehículo en plena ruta. Esa situación encendió aún más las alarmas, dado que ese tipo de maniobras puede provocar accidentes, sobre todo en caminos donde circulan vehículos de gran porte.

“Esta ruta es turística. Es un peligro que usted le dé la conducción a un menor sin licencia”, advirtió una de las agentes al adulto. Asimismo, el hombre intentó justificarse: “Lo sé, lo sé. Le pido disculpas. Era temprano, había muy poco tránsito”.

La uniformada insistió en la gravedad de lo ocurrido: “Nosotros lo paramos acá en Dina Huapi y se le paró tres veces la camioneta. Creo que usted tiene que tomar conciencia, que como padre, responsable y adulto, no le puede enseñar a manejar a un nene en una ruta nacional donde está muy transitada” .

Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia al adulto.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes obtienen por primera vez la Licencia Nacional de Conducir tienen restricciones durante los primeros seis meses . Entre ellas, la prohibición de circular por rutas nacionales, autopistas y zonas céntricas, con el objetivo de reducir riesgos mientras adquieren experiencia.

En ese marco, la ANSV reforzó su presencia en rutas y accesos turísticos durante el período estival. Según informaron, se fiscalizaron 689.000 vehículos y se sancionó a 15.890 conductores en operativos coordinados con provincias y municipios.

Hace dos meses, la ANSV solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino después de que se viralizara un video que generó indignación en las redes sociales

En las imágenes, se ve a la hija de 12 años de El Polaco y Aquino al volante de un auto, una acción que está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito . Pero eso no fue todo: la nena también aparece usando el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación y expone una conducta irresponsable por parte de la adulta responsable.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de los menores y de terceros, y que la ley es clara respecto a la prohibición de que los chicos manejen vehículos.

Tras analizar el material difundido, las autoridades avanzaron con las actuaciones administrativas correspondientes, resolviendo la inhabilitación preventiva de la licencia de Aquino y dando intervención a las áreas competentes.

