Mendoza: frustran fuga de presos peligrosos organizada para la Fiesta de la Vendimia

NACIONALES

Un grupo de presos de máxima peligrosidad planeaba fugarse de la cárcel de Almafuerte, en la ciudad mendocina de Cacheuta, en medio de los festejos de la Vendimia . Sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza lograron frenar la huida debido a una investigación que se inició por "un alerta externa".

Los protagonistas de la historia frustrada son internos considerados de alta peligrosidad , todos ellos con condenas a prisión perpetua tras haber participado en crímenes de relevancia a nivel local. Luego de su fallido escape, quedaron aislados y complicados en una nueva investigación tras la requisa realizada el lunes por la tarde.

El plan de fuga estaba previsto para concretarse durante el segundo fin de semana de marzo, cuando se haga la tradicional celebración mendocina. El momento elegido, según la prensa local, estaba relacionado con un detalle técnico relativo al funcionamiento de las cámaras de seguridad de la unidad penitenciaria, ubicada en la región de Luján de Cuyo .

“El tiempo de la fuga tenía que ver con la activación de las cámaras. Sabían que esas 105 cámaras están instaladas en estos módulos y pensaban hacer la fuga antes que las activen”, dijo la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus .

La operación, explicó la funcionaria, se inició a partir de una alerta externa que fue trabajada por el área de inteligencia e investigaciones dentro del Servicio Penitenciario. La situación derivó en "un operativo en el que participaron alrededor de 70 efectivos entre policías y penitenciarios”.

Durante la tarde del lunes, personal penitenciario con el apoyo externo de Infantería de la Policía de Mendoza y de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) realizó el fuerte operativo, tanto adentro como afuera del complejo. La tarea se centró en el módulo 4 del establecimiento, donde están alojados los “presos de alto perfil”. Las requisas dejaron expuestos varios elementos vinculados con la maniobra que los detenidos pretendían concretar.

Entre otras cosas, encontraron "un caño de arma calibre 380, municiones, un cargador y siete celulares que están siendo analizados". Los objetos estaban ocultos en un conducto metálico que, originalmente, "no formaría parte del diseño original del establecimiento".

Frente al episodio, las autoridades de Mendoza dispusieron una serie de sanciones para los implicados, que quedaron sometidos a un esquema de control más estricto.

En ese sentido, Rus anunció la aplicación de un régimen especial , que prevé el traslado de todos los involucrados a un sistema de aislamiento estricto por el que “ estarán 24 horas en celdas individuales , sin contacto personal, por 60 días”.

Los siete internos fueron trasladados al sector de “Muy Alto Perfil” del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II, añadió la funcionaria.

“Todos los involucrados tienen perpetua", remarcó la ministra y precisó que "tres que están vinculados con la muerte de un policía en un intento de fuga para facilitar la evasión de otro delincuente desde un hospital; otro participó en 2023 del ataque a la doctora (Claudia) Ríos en una sala de audiencia y tuvo un intento de fuga anterior; otro tomó rehenes cuatro años atrás; y también el homicida de (Norma) Carleti y de Matías Quiroga”.

Rus avirtió que la investigación continuará "para determinar si hay otras personas privadas de la libertad involucradas" y también hacia el interior del Servicio Penitenciario "para e stablecer si hubo alguna connivencia o actuación irregular por parte del personal”.

Fuente: Clarín