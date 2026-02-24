Detuvieron en Santa Fe al narco “Turu” Mendieta, uno de los criminales más buscados del país

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este martes a Jorge Alberto “Turu” Mendieta , quien era considerado uno de los narcos más buscados del país.

El operativo se realizó en el barrio Las Flores y terminó con la detención del acusado que estaba prófugo desde diciembre de 2024, señalado como el cabecilla de una organización narcocriminal.

La captura fue ordenada por el juez federal Aldo Alurralde y ejecutada por la Unidad de Búsqueda de Alto Perfil de la PDI, que venía siguiendo sus pasos desde hace meses.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa millonaria para cualquiera que aportara datos que ayudaran a encontrar al “Turu”, quien está señalado como el líder de una organización que se dedicaba a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas.

Según informó el Gobierno de Santa Fe, la investigación contra Mendieta y su grupo ya había dado resultados días atrás, cuando la Justicia Federal condenó a cuatro integrantes de la banda en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Estos miembros habían sido detenidos durante allanamientos el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios. En esos procedimientos, la Policía secuestró dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los acusados reconocieron su responsabilidad penal y recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, uno de los condenados, la pena fue mayor: le unificaron esta condena con una sentencia previa y deberá cumplir cinco años de prisión efectiva.

La investigación determinó que todos formaban parte de un engranaje criminal que tenía como jefe a Mendieta , finalmente detenido. Además, el fallo ordenó que los elementos secuestrados en los allanamientos sean remitidos al juzgado federal, ya que están vinculados con la causa principal por la captura del “Turu” Mendieta.

Fuente: TN