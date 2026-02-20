Mató a balazos a su papá en una cena familiar en Corrientes: lo detuvieron tras estar cinco días prófugo

Después de cinco días de búsqueda, la policía de Corrientes detuvo este jueves a la madrugada a Ricardo Romero, el joven de 27 años acusado de ser el autor del crimen de su propio padre.

Eran cerca de las dos de la madrugada cuando los policías apostados en los alrededores del Santuario del Gauchito Gil detectaron un movimiento que encendió todas las alertas.

La fuga de Romero ya había entrado en una cuenta regresiva. Los efectivos lograron reducirlo justo cuando intentaba alcanzar la Ruta Nacional 123 , a la altura del kilómetro 105, presuntamente con la intención de iniciar una fuga definitiva.

El hecho por el que buscaban a Romero tuvo lugar el sábado pasado cerca de las 22, en el departamento correntino de Mercedes.

Según reconstruyeron distintos medios locales, José Romero y su hijo Ricardo compartían una cena familiar cuando, por motivos que todavía no se conocen, se desató una fuerte discusión entre los dos.

En medio de la pelea, el joven de 27 años tomó un rifle calibre 22 que había en casa y le disparó a su papá, que murió en el acto.

Desde el momento del parricidio , la Policía desplegó un fuerte operativo cerrojo en la zona, con al menos treinta agentes y tres camionetas rastrillando los montes cercanos.

Sin embargo, el sospechoso logró internarse en una zona de difícil acceso, lo que complicó la búsqueda. Tardaron cinco días en poder encontrarlo.

En la escena del crimen, los peritos secuestraron el arma usada en el ataque. También encontraron cartuchos percutidos, que serán analizados en laboratorio para sumar pruebas a la causa.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Mercedes, que caratuló el caso como “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé la prisión perpetua como única pena posible en caso de condena.

Por el momento, no hay posibilidad de excarcelación para el acusado, salvo que sea absuelto.

Fuente: TN