Más de 300.000 chicos volvieron a clases en la apertura del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires

NACIONALES

Más de 300 mil chicos comenzaron hoy las clases en la ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó la inauguración de una nueva escuela modelo , en el barrio de Barracas.

"No sólo es un edificio nuevo, es una escuela distinta y diferente, con un sistema de educación diferente, bilingüe y con mucha preparación en tecnología. Son los idiomas del futuro", destacó Macri frente los alumnos de primaria y sus familiares.

El jefe de Gobierno estaba acompañado por su pareja, Belen Ludueña, y la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, quien expresó: "Esta escuela nos llena de orgullo. Es diferente, innovadora, los chicos van a estar todo el día, con jornada completa, mucho inglés, ciencias, arte, tecnología".

En esa línea, Macri detalló que los niños tendrán 16 horas semanales de inglés y "van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional".

"Este edificio tiene aulas flexibles , permiten tener a los chicos en círculo, debatiendo entre ellos. Se pueden unir aulas para que la experiencia inspire", agregó el jefe de Gobierno porteño.

Además, celebró que "por tercer año consecutivo comenzamos las clases en el día que nos habíamos planteado y eso es una muy buena noticia porque cada día cuenta, cada día tiene que hacer la diferencia en la vida de estos niños".

"La escuela es donde se construye la posibilidad de aprender, ser libres, pero para eso necesitan tiempo, constancia y la posibilidad de empezar", marcó.

Según se informó desde el gobierno porteño, 84.336 chicos retomaban las actividades en el nivel inicial estatal y privado este miércoles, mientras que 251.338 volvían a las aulas de escuelas primarias, acompañados por 45.000 docentes en 1.700 escuelas.

En tanto que el 2 de marzo comenzará el ciclo lectivo en escuelas secundarias. El receso invernal tendrá lugar entre el 20 y el 31 de julio, y el cierre de ciclo será el 18 de diciembre.

Este 2026 incorpora en la ciudad de Buenos Aires el nuevo diseño curricular para el jardín maternal y la sala de 3, con una mirada integral del desarrollo infantil que "refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, así como incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para la sala de 3", indicaron.

Respecto a la nueva institución, se trata de la escuela modelo del Programa Buenos Aires Aprende que abrirá para unos 400 alumnos de nivel primario y de los tres primeros años del secundario. El espacio educativo está emplazado en el barrio Estación Buenos Aires donde viven unas 10.000 personas en más de 50 edificios.

La zona cuenta con un parque, una plaza con juegos, una canchita de fútbol y dos jardines de infantes (Jardín de Infantes Integral N°16 DE 5 y Jardín de Infantes Integral N°17 DE 5) donde ya asisten 83 y 130 chicos, respectivamente.

Desde el Gobierno porteño destacaron que la Ciudad es pionera en América Latina en la utilización de Inteligencia Artificial y el año pasado se convirtió en la primera jurisdicción del país y de toda Latinoamérica en incorporar IA en escuelas públicas de secundario.

Ahora, al sumar la Primaria, lo que se busca es garantizar, desde los primeros años de escolaridad, un piso tecnológico común para todos los alumnos que permita reducir brechas digitales y potenciar experiencias de aprendizaje.

La escuela Estación Buenos Aires es bilingüe y Google Reference School, porque se promueve el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y los docentes y chicos cuentan con dispositivos Chromebook, conectividad y formación en el uso de Gemini.

El edificio de 3 mil metros cuadrados tiene 17 aulas, SUM, comedor, laboratorios y terrazas verdes. También ofrece turnos con menor carga para deportistas de alto rendimiento, pensados para quienes entrenan en clubes de la zona como Huracán y Barracas, entre otros.

Fuente: Clarín