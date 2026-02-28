MADARIAGA - MAR Y SIERRAS: Mondani se adueñó de la primera jornada

La etapa inicial del Rally “Pagos del Tuyú” quedó en manos del marplatense Agustín Mondani, navegado por Matías Bregant, quienes a bordo de un Hyundai i20 Rally2 lograron imponerse tras una intensa y cambiante batalla en los caminos de General Madariaga.





El múltiple campeón del Rally Mar y Sierras protagonizó un duelo electrizante con otra referencia histórica de la categoría, Mario Llinás, acompañado por Oscar Solimano sobre un Skoda. La pelea fue tramo a tramo y mantuvo en vilo al público que colmó los sectores habilitados.





Llinás había marcado el ritmo en el primer rulo y parecía encaminarse a cerrar la jornada en lo más alto, pero en el sexto y último especial del día un error en una chicana le hizo perder tiempo valioso. Esa situación fue bien aprovechada por Mondani, que no dejó pasar la oportunidad y terminó asegurando la victoria parcial en una definición sin respiro.





El podio provisional lo completaron Sergio y Delfina Centorame, también con un Hyundai i20 Rally2, quienes se mantuvieron firmes durante toda la jornada para cerrar terceros.





Las clases





En la RC MR, Luciano Goicoechea junto a Yamina Ferreyra (VW Gol) comenzaron de la mejor manera la defensa del título y se quedaron con el liderazgo tras la primera etapa.





En la Junior, Jorge Villarino y Sebastián Urriza (Renault Clio) arrancaron el 2026 con contundencia, superando por 2:27.5 a Gabriel Argüello y Leandro Rolón, también con Renault Clio.





Por su parte, en la N7, José Bastan y Patricio Márquez (VW Gol) dominaron la divisional y aventajaron por 17.8 segundos a los locales Leonardo y Agustín Cirillo.





Finalmente, en la RC2S, José Luis Catera y Daniel Ramírez fueron los más rápidos del día y cerraron la etapa inicial al frente de su clase.





Con caminos exigentes y una definición vibrante, la primera jornada dejó en claro que el “Pagos del Tuyú” tendrá pelea asegurada hasta el último metro.