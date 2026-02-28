Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA - MAR Y SIERRAS: Mondani se adueñó de la primera jornada

Redacción CNM febrero 28, 2026

La etapa inicial del Rally “Pagos del Tuyú” quedó en manos del marplatense Agustín Mondani, navegado por Matías Bregant, quienes a bordo de un Hyundai i20 Rally2 lograron imponerse tras una intensa y cambiante batalla en los caminos de General Madariaga.


El múltiple campeón del Rally Mar y Sierras protagonizó un duelo electrizante con otra referencia histórica de la categoría, Mario Llinás, acompañado por Oscar Solimano sobre un Skoda. La pelea fue tramo a tramo y mantuvo en vilo al público que colmó los sectores habilitados.


Llinás había marcado el ritmo en el primer rulo y parecía encaminarse a cerrar la jornada en lo más alto, pero en el sexto y último especial del día un error en una chicana le hizo perder tiempo valioso. Esa situación fue bien aprovechada por Mondani, que no dejó pasar la oportunidad y terminó asegurando la victoria parcial en una definición sin respiro.


El podio provisional lo completaron Sergio y Delfina Centorame, también con un Hyundai i20 Rally2, quienes se mantuvieron firmes durante toda la jornada para cerrar terceros.


Las clases


En la RC MR, Luciano Goicoechea junto a Yamina Ferreyra (VW Gol) comenzaron de la mejor manera la defensa del título y se quedaron con el liderazgo tras la primera etapa.


En la Junior, Jorge Villarino y Sebastián Urriza (Renault Clio) arrancaron el 2026 con contundencia, superando por 2:27.5 a Gabriel Argüello y Leandro Rolón, también con Renault Clio.


Por su parte, en la N7, José Bastan y Patricio Márquez (VW Gol) dominaron la divisional y aventajaron por 17.8 segundos a los locales Leonardo y Agustín Cirillo.


Finalmente, en la RC2S, José Luis Catera y Daniel Ramírez fueron los más rápidos del día y cerraron la etapa inicial al frente de su clase.


Con caminos exigentes y una definición vibrante, la primera jornada dejó en claro que el “Pagos del Tuyú” tendrá pelea asegurada hasta el último metro.


