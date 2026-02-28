El intendente de Gesell resaltó el trabajo conjunto entre municipios y provincia para impulsar el turismo y la producción en la región

ZONALES





Gustavo Barrera anoche fue parte de la delegación del gobernador durante su visita a General Madariaga, donde Kicillof hizo anuncios de importancia para la ciudad y participó de la largada simbólica del rally Argentino Mar y Sierras.





El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, durante la noche del viernes estuvo en General Madariaga, invitado por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, para ser parte de su visita a esa localidad.





Luego de participar del evento multitudinario en pleno centro madariaguense, el jefe comunal costero, publicó en sus redes sociales: “acompañé al gobernador Axel Kicillof en General Madariaga, en la largada del Rally Pagos del Tuyú. Estos encuentros fortalecen el trabajo conjunto entre municipios y Provincia, y acompañan el movimiento turístico y productivo de nuestra región. Seguimos presentes, construyendo una agenda común para el desarrollo de cada ciudad".