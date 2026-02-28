Contrató a su cuñado para instalar un aire acondicionado, aprovechó que ella salió y le robó 30 mil dólares

Una mujer de Ensenada, denunció que su cuñado, que inicialmente debía instalar el aire acondicionado en su casa, le robó cerca de 30 mil dólares.

El hecho ocurrió el pasado 19 de febrero, cuando la dueña de la propiedad salió de su casa, luego de guardar los ahorros que había contado horas antes en un placard.

Al regresar, se encontró con su cuñado, quien le dijo que había estado ahí para instalar un aire acondicionado, un trabajo que pareciera haber estaba acordado.

Horas después, durante la madrugada, la mujer volvió a revisar el lugar donde había dejado el dinero y confirmó que le faltaban 30 mil dólares, 400 euros y 400 pesos bolivianos.

Por este motivo, se activó una investigación que desde el cominzo alejó la hipótesis sobre un asalto externo o violento, ya que en el lugar no había desorden ni rastros de algún forcejeo de las puertas.

Los investigadores, por su parte, comenzaron a reconstruir quiénes habían estado en la vivienda y quiénes sabían de la existencia del dinero. La pesquisa se enfocó rápidamente en el círculo de confianza.

Con las primeras pruebas reunidas, se ordenaron allanamientos en dos viviendas de Punta Lara. Allí fueron detenidos dos hombres, familiares directos de la denunciante, sospechados de haber aprovechado el acceso a la casa para llevarse el efectivo sin levantar sospechas.

Durante los procedimientos se secuestraron 5.100 dólares y una pequeña suma en moneda extranjera que sería parte del botín. El resto del dinero aún no aparece y los investigadores intentan determinar si fue distribuido, gastado o escondido.

La causa quedó a cargo de la fiscalía platense, que ahora busca establecer el grado de participación de cada imputado y si hubo más personas involucradas. Los pesquisas analizan movimientos posteriores al hecho y no descartan nuevas medidas judiciales.



