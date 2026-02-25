MADARIAGA: Le usaron los números de su tarjeta de crédito para una compra por $840.000

MADARIAGA





Un vecino denunció haber sido víctima de una estafa con su tarjeta de crédito, tras detectar en el resumen un consumo que asegura no haber realizado.





El denunciante, un hombre de 66 años, manifestó que al revisar el resumen de su tarjeta Visa advirtió una compra por la suma de 841.000 pesos.





Según detalló, el consumo figura acreditado el pasado 12 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, en un comercio ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, en el conurbano bonaerense.





El damnificado afirmó que no viajó a la Ciudad de Buenos Aires ni a esa zona, y que desconoce completamente la operación. Tras advertir el movimiento, se comunicó con el centro de atención de la tarjeta, donde le informaron que la compra figuraba como validada y que le enviarían un nuevo plástico. No obstante, al momento de radicar la denuncia, el dinero aún no había sido reintegrado al sistema tras su reclamo.



