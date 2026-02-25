Cayó “el creador” de “La Banda del Millón”: 167 casas marcadas y padre de dos de los líderes ya detenidos

Cayó "el creador” de "La Banda del Millón". Este miércoles fue detenido Hugo David Castillo (47), padre de Hugo Isaías Castillo San Martín y Elías Castillo San Martín, dos de los líderes de la organización criminal que cometió más de una docena de robos en la zona norte del conurbano.

El mayor de los Castillo fue apresado por personal de la DDI de San Isidro luego de una exhaustiva investigación que comenzó tras el seguimiento a un Ford Focus gris que participó de un robo a una casa en Martínez , a finales de noviembre del año pasado.

Mediante el seguimiento se estableció que el auto se encontraba en el barrio “La Cava” de San Isidro , uno de los centros operativos de "La Banda del Millón". El otro lugar son los pabellones de distintas cárceles bonaerenses, donde se encuentran detenidos varios miembros, entre ellos referentes como los hermanos Castillo San Martín y Brandon Imanol Brites, otro de los cerebros de la organización.

Según la investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, Hugo Castillo San Martín está detenido por el crimen del proteccionista de animales Jorge Enrico de Marco y participó desde la cárcel del homicidio de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga.

Fuente: Clarín