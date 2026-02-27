Los mensajes de la mujer que viajó desde Canadá a Mendoza para conocer a su novio y terminó denunciándolo

NACIONALES

Un viaje que prometía ser el inicio de una historia de amor terminó en un verdadero calvario para Mirta , una mujer de 55 años. Ella viajó desde Toronto, Canadá, hasta Mendoza para conocer en persona a Eduardo Jesús Videla , un hombre con quien mantenía una relación a distancia. Pero, apenas llegó, todo se transformó en una pesadilla.

La víctima, nacida en Mendoza pero radicada en Canadá, había iniciado la relación con Videla a través de redes sociales. Compartían conversaciones y hasta hicieron pública su historia en Facebook.

El 14 de febrero, la pareja intercambió fotos, emojis y una serie de mensajes románticos por el Día de los Enamorados.

“Como día a día te amo más, amor, estás hermoso y bendiciones, vida”, escribió la mujer en el Facebook del mendocino. “Bombona, mi bebota”, le contestó Videla. “Te amoooo”, retrucó ella.

“Feliz día del amor al amor más bonito que tengo, un ser hermoso por fuera y por dentro, a solo días de estar a tu lado, agradecida, bendecida de que Dios te pusiera en mi camino, amor. Besitos y hasta prontito”, le escribió en otro mensaje, impaciente con la idea del viaje a la Argentina y finalmente tener su primer cara a cara.

El encuentro ocurrió este fin de semana en el barrio Las Bodegas, en Maipú. Según fuentes del caso, ella lo encontró bajo los efectos del alcohol y, a partir de ese momento, comenzó el calvario : fue abusada sexualmente y golpeada .

Los gritos desesperados de la mujer alertaron a los vecinos, que no dudaron en pedir ayuda. La rápida intervención policial permitió rescatarla y poner fin a una situación límite.

La mujer presentaba heridas graves en la cabeza, brazos, piernas y rostro , producto de los golpes y el maltrato. Fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Mientras la víctima se recupera, Videla permanece detenido y la investigación judicial sigue su curso.

Videla quedó imputado por una larga lista de delitos: amenazas simples; lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por violencia física y por el deber de respeto hacia la víctima; coacciones simples; y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real y en contexto de violencia de género. De ser condenado, podría recibir hasta 30 años de prisión .

Fuente: TN