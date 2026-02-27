Video: acusan a un hombre de robar gatos y tirarlos en un terreno baldío de San Isidro

NACIONALES

Vecinos de la zona norte del conurbano bonaerense denunciaron a un hombre acusado de robar gatos domésticos y abandonarlos en descampados. Según aseguran, ya serían más de 300 los animales sustraídos en distintos episodios ocurridos en Martínez, Acassuso y Beccar .

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial San Isidro y del Juzgado de Garantías N°1 del mismo distrito, que intervienen en el caso tras las reiteradas presentaciones realizadas por vecinos y organizaciones proteccionistas.

“Nunca jamás en zona norte desaparecieron tantos gatos”, señaló una de las proteccionistas que está llevando adelante la denuncia, a TN . Además, asegura que ya son más de 30 las denuncias que recibió la fiscalía por el caso.

De acuerdo con las denuncias, los animales son arrojados en un baldío ubicado en Juan B. Justo al 600, un terreno descampado donde varios gatos fueron encontrados desorientados o heridos. Muchos de ellos, afirman los vecinos, estaban previamente identificados como mascotas de familias de la zona .

Además, una proteccionista que habló con TN proporcionó imágenes de cámaras de seguridad en los que se vería al hombre ingresar a propiedades privadas, llevarse a los animales y, en algunos casos, lanzarlos por el aire. Ese material ya habría sido incorporado a la causa judicial como prueba.

En redes sociales, una mujer apuntó directamente contra un hombre de 42 años, a quien identificó como el presunto responsable . “Mientras todos dormimos, él anda haciendo fechorías, delincuente que se mete en propiedades privadas, roba gatos y objetos, amenaza, hostiga, es violento, golpea, y la Policía no hace nada”, escribió en un posteo que rápidamente se viralizó.

“Se metió en varias viviendas, usurpó propiedades, robó, amenazó, me pegó, me siguió hasta mi casa y se quiso meter. Hemos peleado en varias oportunidades porque yo le saqué varios gatos que se estaba llevando”, señaló una de las proteccionistas que está llevando adelante la denuncia a TN .

Siempre según los denunciantes, el hombre reside en La Matanza . Sin embargo, hasta el momento no hubo información oficial sobre su situación procesal actual ni sobre eventuales medidas restrictivas.

Los vecinos reclaman mayor presencia policial en la zona y medidas urgentes para frenar los hechos. También piden que quienes hayan sufrido la desaparición de sus mascotas realicen la denuncia correspondiente para sumar pruebas a la causa.

Fuente: TN