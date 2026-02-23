Llevar una hoja de laurel envuelta en un dólar en la billetera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

NACIONALES

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto de forma negativa como positiva.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es el dinero, y en especial el dólar, que no solo representa valor económico, sino también estabilidad y abundancia.

A este billete se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la prosperidad y la protección energética cuando se lo combina con ciertos elementos naturales, aunque se deben seguir algunos pasos y cuidados para que el ritual tenga sentido en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar los beneficios simbólicos de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda el billete junto con la hoja:

El Feng Shui recomienda realizar este ritual en momentos de inicio o renovación, como el comienzo de un mes, un nuevo trabajo, un emprendimiento o cuando se busca mejorar la relación con el dinero. También es clave que la billetera esté limpia, ordenada y sin papeles innecesarios, ya que el desorden puede bloquear el flujo energético.

Bien utilizado, llevar una hoja de laurel envuelta en un dólar en la billetera puede convertirse en un símbolo de protección y atracción de prosperidad, siempre que se lo acompañe con hábitos conscientes y una actitud enfocada en el equilibrio y la abundancia.

Fuente: TN