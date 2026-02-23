Home Ads
NACIONALES

Trasladan a Europa a dos osos y una tigresa que estaban en cautiverio en el zoológico de Luján

Redacción CNM febrero 23, 2026

Luego de casi seis años desde la clausura del zoológico de Luján, hoy son trasladados Gordo y Florencia , los dos osos pardos que permanecían en cautiverio en las instalaciones del antiguo parque. Serán llevados a un santuario en Bulgaria , creado por la organización Four Paws .

Además, en el operativo también incluye a la tigresa Flora , que arribará a un predio en Ámsterdam y viajará en una aerolínea aparte.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN


