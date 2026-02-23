Trasladan a Europa a dos osos y una tigresa que estaban en cautiverio en el zoológico de Luján

Luego de casi seis años desde la clausura del zoológico de Luján, hoy son trasladados Gordo y Florencia , los dos osos pardos que permanecían en cautiverio en las instalaciones del antiguo parque. Serán llevados a un santuario en Bulgaria , creado por la organización Four Paws .

Además, en el operativo también incluye a la tigresa Flora , que arribará a un predio en Ámsterdam y viajará en una aerolínea aparte.

Fuente: TN