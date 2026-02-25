Lavar las cortinas con una cucharada de sal gruesa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con el paso del tiempo, las cortinas acumulan polvo, ácaros, grasa del ambiente y olores difíciles de eliminar. En muchos casos, el lavado habitual no alcanza para devolverles frescura y luminosidad. Por eso, cada vez más personas recomiendan un truco simple y económico: agregar una cucharada de sal gruesa al lavarropas .

La sal no reemplaza al detergente, pero funciona como refuerzo natural gracias a sus propiedades absorbentes y desodorizantes. Bien utilizada, puede mejorar el resultado final sin dañar las telas.

Incorporar sal gruesa al lavado puede aportar varios beneficios:

Es un recurso práctico para ambientes con mucha humedad o poca ventilación.

Para mantenerlas en buen estado, se recomienda lavarlas cada tres o cuatro meses . En hogares con mascotas, fumadores o alta exposición a polvo, puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia.

Además, ventilar los ambientes a diario ayuda a prevenir la acumulación de humedad y olores. Abrir las ventanas unos minutos cada día reduce la necesidad de limpiezas profundas constantes.

Fuente: TN