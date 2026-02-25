Las tres flores para sembrar en marzo y llenar de color el jardín en otoño

En el mundo de las plantas , cada tipo se adapta a una temperatura diferente. En este marco, hay tres flores que son ideales para sembrar en marzo y que llenarán de color el jardín en otoño , ya que disfrutan del clima fresco.

Se trata de cyclamen , alhelí y viola cornuta . Esta especies, según los expertos en jardinería, aseguran flores y hojas llamativas durante toda la temporada.

El cyclamen es una de las grandes protagonistas cuando baja el calor. Florece durante todo el otoño e incluso parte del invierno. Sus flores intensas pueden ser fucsias, rojas, blancas o rosas.

Esta especie prefiere la media sombra y el riego moderado . Es fundamental no mojar el centro de la planta para evitar que el bulbo se pudra.

El alhelí es una planta resistente al frío que suma flores aromáticas en tonos violeta, amarillo y blanco. Se adapta perfecto a las temperaturas frescas y no pierde su floración. Además, perfuma todo el jardín.

En cuanto a sus cuidados, necesita de sol directo y suelo bien drenado . No requiere demasiada agua.

La viola cornuta , conocida como violeta de invierno, es una flor resistente que se adapta perfectamente al otoño y principios del invierno en Argentina. Produce flores pequeñas pero abundantes que aportan un toque delicado de color.

Es resistente a bajas temperaturas y se puede encontrar en color violeta, azul, blanco y amarillo. Requiere de sol suave o media sombra y riego regular .

En otoño, el suelo retiene más humedad y los días son más cortos. Por eso, es importante:

Fuente: TN