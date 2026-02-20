La mamá que luchó sin parar para que detuvieran al asesino de su hijo: “Hasta tuvo un bebé y lo fue a anotar en Anses”

Estaban cenando cuando el teléfono sonó con la noticia. Yamile Cordeje (61) no sabía si reír, si llorar o si gritar. Salió al patio de la casa de Villa Madero y miró el cielo apenas Felix Avilés (67) le contó la noticia: " ¿Sabés qué, piba? ¡Lo agarraron a Alexis Barraza en Villa Fiorito! ", le dijo y la ambivalencia se apoderó de la escena.

"Ella fue la que luchó más. Pasó estos ocho años yendo a la fiscalía, insistiendo. Esperanza siempre hay, pero ella no vivía tranquila hasta que este personaje fuera atrapado", aseguró Félix a Clarín.

Elvio Avilés tenía 27 años el 20 de febrero de 2018. Se mudó a Villa Madero por la inseguridad : sus padres le pedían que dejara La Tablada y se fuera con su familia a una zona “más segura” de La Matanza . Él accedió, pero pudo pasar apenas cinco días en Suárez al 1500. Elvio se crió en ese barrio, a tres cuadras del lugar donde lo mataron y donde ahora sus padres lo recuerdan.

Esa noche, alrededor de las 20.30, llegaba a su casa después de reincorporarse a su trabajo como vigilador. Se había tomado vacaciones para mudarse junto a su mujer, Nadia Acosta , y los tres hijos de la pareja: Luca, de entonces 7 años, Maia, de 5, y Ulises de 2.

Nunca se supo si quiso evitar que entraran a su casa o intervenir para ayudar a Melisa Espíndola (35) , una vecina a quien Félix y Yamile se ahora se cruzan en el barrio. Lo cierto es que a esa mujer le robaron el celular y a Elvio lo mataron de un disparo por la espalda.

Por el crimen detuvieron a un joven que, condenado en un juicio virtual en pandemia, declaró que Alexis Roberto Barraza (28) habría sido el tirador. Su cómplice cumple condena a prisión perpetua y ahora, el 5 de enero, finalmente atraparon al prófugo.

La casa de Félix y Yamile se convirtió en un santuario . Hay cuadros, fotos y recuerdos de Elvio. Además de un mural en la esquina y sus cenizas en una caja de madera.

"Estos años de espera fueron largos, iba a la fiscalía, les daba información. Yo sentía que no lo buscaban (a Barraza), si hasta tuvo un bebé, lo fue a anotar en Anses y no lo agarraron . Tenía pedido de captura, es una locura", le dijo Yamile a Clarín sobre el insólito derrotero que tuvo que atravesar para que detuvieran al asesino de su hijo.

La mujer añadió: "Me mandaban fotos de dónde andaba por Villa Fiorito, los amigos que tenía, dónde trabajaba la familia. Fueron años muy dolorosos. Estas últimas elecciones tenía esperanza de que fuera a votar y lo atraparan porque andaba como si nada".

Cada vez que recibía un dato o que insistía en la fiscalía, Yamile se repetía: " Yo antes de irme lo tengo que tener preso ".

Los hijos de Elvio ahora tienen 15, 14 y 10 años, pero solo les cuentan lo que preguntan. Nadie les avisó de la detención ni les dan más información de su padre que la que desean tener.

"Luché mucho para tener las cenizas de mi hijo en mi casa. Cada vez que iba al cementerio estaba lleno de ratas, todo sucio. Hasta que logré que la Justicia me las entregara", explica la mamá de la víctima.

"Esto es para que él pueda descansar en paz, porque a mí no me lo van a devolver. Quiero, aunque sea, aliviar un poquito mi alma porque me estaba volviendo loca. Quería buscarlo yo, si ya sabíamos dónde estaba. Me faltaba meterme en Fiorito y sacarlo. Les decía siempre: 'Si no lo agarran, lo voy a ir a buscar yo '. Aguanté muchísimas cosas pero llegó el día. Ese hombre no podía seguir en la calle", cerró la mujer sobre una captura que demoró siete años.

No está claro cómo llegaron a Barraza, porque su detención se entrecruza con otras causas en investigación. Lo cierto es que la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli , decidió activar "todas las capturas vigentes" y, con esa decisión, dieron intervención a todas las fuerzas policiales del país.

Fue así que, el 5 de enero, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró capturar a Barraza en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, por un crimen cometido en La Matanza.

El arresto estuvo en manos de la División Delitos Contravencionales y de Faltas de CABA , que habría recibido el dato del lugar donde estaba, hicieron vigilancia en el lugar y lo atraparon, según explicaron fuentes de la investigación consultadas por Clarín .

Al prófugo lo detuvieron en Esquel y Reaño, Villa Fiorito y, cuando lograron identificarlo dieron intervención a la comisaría 5° de Villa Fiorito, con jurisdicción en la zona. Barraza quedó a disposición de Claudio Fornaro, ante el Juzgado de Garantías N° 6 de La Matanza.

Según pudo saber este diario, los próximos pasos son pedir la prisión preventiva y elevar la causa a juicio.

El detenido fue indagado, pero se negó a declarar. Le imputaron el mismo delito que a su cómplice: " robo agravado por uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae " (un crimen para ocultar otro delito, en este caso el robo). La pena en expectativa no es otra que perpetua.

