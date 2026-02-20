Paraná: hallaron el cuerpo de la mujer buscada tras el derrumbe de su casa durante un fuerte temporal

NACIONALES

Tras varias horas de búsqueda, encontraron sin vida a la mujer que había desaparecido en medio del fuerte temporal que se registró este jueves a la madrugada en Paraná . El hallazgo del cuerpo se produjo en aguas del arroyo Colorado , en cercanías de la vivienda donde la víctima vivía junto con su familia.

Patricia Mena , de 32 años , fue arrastrada por la corriente junto con su hija de 10 años luego de que la casilla que habitaba, ubicada en las calles Blas Parera y Brown, se desplomara producto de la intensidad de las lluvias que azotaron a la ciudad.

Tras el incidente se desplegó un operativo hasta dar con el padre de la familia y sus dos hijos , quienes aparecieron sanos y salvos .

En cuanto al padre, fue localizado a pocos metros del arroyo tras haber sido llevado por la corriente. Un rato más tarde, el personal que trabajaba en el lugar dio con dos hijos de la familia.

El cadáver de la mujer, en tanto, fue encontrado a unos 400 metros de donde ocurrió el episodio , alrededor de las 17.50. Lo divisaron el grupo de rescatistas –integrado por policías y guardavidas- que desde temprano integraron desde temprano al operativo de búsqueda.

La tragedia se desató cuando la fuerza del agua y el viento provocó que la precaria vivienda se desmoronara y fuera arrastrada por la creciente del arroyo, mientras sus habitantes dormían en el interior.

Luego de la novedad de la tarde con el hallazgo del cuerpo, la búsqueda continuaba debido a que no había novedades de la pequeña.

En el operativo intervino personal de la Municipalidad de Paraná, efectivos policiales, bomberos, guardavidas y equipos especializados en rescate. Además, participaron agentes de Prefectura Naval Argentina.

Frente al impacto que generó la noticia en la zona , y en medio del dolor , familiares y amigos de Patricia Mena organizaron una colecta para hacer frente a los gastos que implicará su despedida, informó Diario Uno .

“Agradecemos cualquier ayuda o colaboración para la familia en este momento difícil”, señala el mensaje que circula en las redes sociales.

Fuente: Clarín