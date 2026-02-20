La llamaban la “Reina de las asesinas”, mató a 7 hombres y la entregó la persona que menos esperaba

NACIONALES

Las rutas de Florida fueron el escenario en el que se desenvolvió el historial delictivo de una de las asesinas en serie más temidas de la historia de Estados Unidos. Aileen Wuornos, oriunda de Michigan, mató a sangre fría a siete hombres y años después fue condenada a la inyección letal luego de que el gran amor de su vida la traicionara para salvarse ella misma.

Todos los detalles de este apasionante caso se puede seguir de cerca en el documental “Aileen: la reina de los asesinos seriales”, producido por Netflix y estrenado el 30 de octubre de 2025. A través de entrevistas, material de archivo y los propios audios de la asesina, la serie reconstruye el perfil de una mujer que aterrorizó durante meses a Estados Unidos .

Su historia es tan cruda y atroz como sus crímenes. Vivió una vida tan turbulenta e intensa que hasta sus minutos finales estuvieron cargados de hondo dramatismo, con la traición de su novia, la responsable de que la policía finalmente pudiera detenerla .

Aileen nació en Michigan en 1956 y desde temprana edad su vida estuvo marcada por serios problemas. Sus padres la abandonaron cuando era sólo una bebé y fue criada por sus abuelos, aunque creció en un ambiente de abusos físicos y sexuales. Cuando era una adolescente de 16 años ya vivía en la ruta y se prostituía para sobrevivir. En 1986 conoció a Tyria Moore, quien con el paso del tiempo se convertiría en su novia y en el amor de su vida.

Con ella compartió unos duros años que estuvieron signados, al principio, por algunos delitos menores. Sin embargo, un día decidió cobrarse a su primera víctima: Richard Mallory . Según las propias declaraciones de Aileen durante el juicio, su asesinato inaugural se produjo en defensa propia, luego de que el hombre primero la violara. De hecho, el documental de Netflix confirma que Mallory ya tenía varios antecedentes por agresiones sexuales desde 1957.

Esa muerte abrió una puerta que Wuornos jamás fue capaz de cerrar. Entre 1989 y 1990 asesinó a siete hombres : David Spears, Charles Carskaddon, Peter Siems, Troy Burress, Charles “Dick” Humphreys y Walter Antonio, además del ya mencionado Mallory. Las víctimas tenían un patrón en común: casi todos eran hombres blancos de mediana edad . La metodología también era la misma en todos los casos. Aileen los abordaba en sus autos sobre la ruta, los baleaba y luego les robaba.

Los cuerpos aparecieron cerca de diferentes autopistas de Florida, mientras que los vehículos fueron hallados lejos de los cadáveres. En las escenas de los crímenes siempre se encontraban pelos rubios y condones usados .

Durante varios meses fue capaz de evadir a las autoridades. Su captura se hizo difícil, ya que se movía con velocidad y pasaba de un hotel a otro, y cuando la policía le pisaba los talones, desaparecía sin dejar rastro. El fin de la asesina serial más temida de Estados Unidos llegó de la manera más inesperada.

Como Wuornos era muy escurridiza, la policía recurrió a Moore, su novia, y la detuvo el 9 de enero de 1991. Ella aceptó cooperar con la investigación a cambio de inmunidad penal . Acto seguido, la llevaron de nuevo a Florida y, bajo estricta vigilancia policial, fue colocada en una habitación de hotel en la que le hizo la llamada que finalmente haría caer a Wuornos.

En esa dramática conversación, Moore le pidió a Aileen que se entregara para que ella pudiera salvarse : “No voy a ir a la cárcel por algo que hiciste tú. Mi familia está hecha un manojo de nervios, mi made me llama todo el tiempo”. La prófuga se hizo cargo de la situación: “Si tengo que confesarlo todo para evitar que te metas en problemas, lo haré”.

Moore, no conforme con la respuesta, la presionó aún más y le pidió que lo hiciera ahí mismo. Wuornos accedió a entregarse y finalmente confesó ante los investigadores . Esa declaración la proclamaría oficialmente como una de las mayores asesinas en serie del país.

Tras ser condenada a muerte por asesinato en primer grado, estuvo casi una década en el temible pabellón de la muerte. Allí su salud mental se deterioró gravemente. En 2001 escribió una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Florida en la que aseguró que no se arrepentía de matar y que lo volvería hacer. “Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Odio en serio la vida humana y mataría de nuevo ”, agregó.

Desde su celda denunció varias traiciones, entre las que mencionó a Moore. Su decaimiento mental hizo que la evaluaran varias veces, pero su responsabilidad penal fue ratificada. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada a través de la inyección letal .

Fuente: TN