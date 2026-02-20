El testigo que grabó la pelea que terminó con un hombre asesinado: “Le dije al chico de la moto que se fuera”

Lo que comenzó como un roce de tránsito común en las calles de Ranelagh terminó en una tragedia que conmociona a los vecinos de Berazategui. Tras la difusión de las imágenes donde se ve a Agustín Elías Perrone Carozzo (25) golpear mortalmente a Darío Lau (54) , habló Tomás , el joven que grabó el video y que intentó, sin éxito, evitar el desenlace fatal.

“Lo primero que hice fue separar” , relató Tomás en diálogo con TN . El joven se encontraba en la intersección de Av. Agote y 366 cuando presenció el inicio de la discusión. Según su testimonio, intentó calmar al motociclista desde el primer momento: “Le dije al chico de la moto que se vaya, que lo deje, que (el conductor) podía ser el padre, un señor mayor” .

Según el relato del testigo, el conflicto escaló cuando Lau, el conductor del Chevrolet Corsa, bajó de su vehículo con un objeto contundente. “El conductor sacó un palo del auto y le pegó tres palazos al motociclista” , detalló Tomás.

Esta reacción se habría producido luego de que el joven de la moto le reclamara por una mala maniobra que terminó rompiéndole los espejos retrovisores. “El chico le dijo amablemente que casi lo choca, ahí empezó todo” , recordó el testigo.

A pesar de los intentos de Tomás por “calmar las aguas”, el motociclista —que tiene formación en Muay Thai— reaccionó a la agresión con golpes de puño que dejaron a Lau inconsciente en el asfalto.

Uno de los puntos más impactantes del testimonio de Tomás fue lo que ocurrió inmediatamente después de que el conductor cayera al suelo. Lejos de huir, el motociclista intentó asistir a la víctima.

“Lo ayudó, lo dio vuelta porque se estaba asfixiando. Le empezó a dar palmadas en el pecho” , describió Tomás sobre los desesperados segundos finales antes de que llegara la ambulancia del SAME, que finalmente constató el fallecimiento de Lau.

Agustín Perrone Carozzo se encuentra detenido y la causa está en manos del fiscal Daniel Ichazo , de la UFI Nº1 de Berazategui, bajo la carátula de homicidio .

Perrone, un apasionado de las motos y vendedor de repuestos de competición, solía practicar artes marciales en su adolescencia. Este dato es analizado por la justicia para determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza frente a la agresión previa del automovilista. Por su parte, la autopsia será clave para determinar si Lau murió a causa del impacto de los golpes o por el golpe de su cabeza contra el pavimento al caer.

Fuente: TN