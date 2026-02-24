La frase del mes, del filósofo Aristóteles: “No confíes en alguien que no tiene amigos”

NACIONALES

Aristóteles , uno de los pensadores más influyentes de la historia, dejó una frase que sigue resonando más de dos mil años después: “No confíes en alguien que no tiene amigos” . En su obra Ética a Nicómaco , el filósofo griego analizó a fondo la naturaleza humana y la importancia de los vínculos sociales.

Para Aristóteles, los seres humanos son animales sociales y necesitan de la interacción con sus pares para desarrollarse de forma plena. Por eso, la amistad no era un lujo, sino una necesidad básica. Según su visión, una persona sin amigos carece de virtud , es decir, de la capacidad de vivir de acuerdo a la razón, que para él era la función más elevada del ser humano.

En su teoría, Aristóteles distinguió tres clases de amistad :

Las dos primeras son pasajeras y dependen de circunstancias externas. En cambio, la amistad verdadera es un lazo profundo, que se sostiene en la admiración y el respeto mutuo.

Aristóteles sostenía que los amigos son “el otro yo” . A través de ellos, las personas pueden verse reflejadas y corregir su propio comportamiento. Quien no tiene amigos, pierde ese espejo fundamental que ayuda a validar y mejorar sus acciones.

La conclusión del filósofo es contundente: es imposible ser feliz sin amistad . No importa la riqueza ni los privilegios materiales; sin un entorno de confianza y afecto, la vida carece de sentido pleno. Para Aristóteles, la amistad es mucho más que un simple vínculo: es un camino hacia la virtud y la felicidad .

Aristóteles fue un filósofo griego nacido en el año 384 a. C. en Estagira. Discípulo de Platón y luego maestro de Alejandro Magno, desarrolló una obra monumental que abarcó disciplinas como la ética, la política, la lógica, la biología, la física y la metafísica. A diferencia de su maestro, puso un fuerte énfasis en la observación de la realidad y en la experiencia como base del conocimiento, lo que lo convirtió en una figura clave para el desarrollo del pensamiento científico.

En sus escritos, Aristóteles analizó en profundidad la naturaleza humana y sostuvo que el fin último de las personas es alcanzar la felicidad a través de la virtud . En obras como Ética a Nicómaco , explicó que el ser humano es un “ animal social ” y que solo puede realizarse plenamente en comunidad . Su influencia atraviesa siglos y culturas: muchas de sus ideas siguen siendo estudiadas y debatidas hoy, tanto en filosofía como en ciencias sociales y naturales.

Fuente: TN