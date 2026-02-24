Encontraron un perro temblando en la ruta en Miramar, viajaron 600 kilómetros y sucedió el milagro

NACIONALES

Un viaje por la Costa Atlántica terminó en una verdadera hazaña con un emotivo reencuentro luego de que un perro yorkie se perdiera en Miramar y terminara en Rawson, provincia de Chubut.

Eran las 9 de la mañana del lunes 16 de febrero cuando Susana y Carlos, un matrimonio que viajaba rumbo a Rawson , encontró un perro en la ruta cerca de Miramar.

Carlos divisó a un pequeño yorkie corriendo desorientado entre los vehículos. Sin dudarlo, frenó el auto y la pareja bajó a ayudarlo. El perro, visiblemente asustado y con cardos pegados al cuerpo, se acercó temblando y estiró sus patas delanteras, desesperado.

“Nos miró y nos pidió auxilio. No podíamos dejarlo ahí”, recordó Susana, todavía emocionada, en diálogo con ADNSur . Lo alzaron con cuidado y lo subieron al asiento trasero, donde el animal finalmente pudo recostarse.

Mientras Susana calmaba al perro, Carlos imaginó que alguien debía estar buscándolo, así que sacó una foto y la subió a su Facebook. La publicación no tardó en viralizarse y, para sorpresa de la pareja, el primer contacto fue su proveedor de artículos en Miramar, que reconoció el lugar y se ofreció a difundir la búsqueda.

La noticia de que el perro estaba a salvo se difundió rápidamente por los grupos de vecinos de Miramar. Pero para ese momento, Susana y Carlos ya estaban llegando a Río Colorado, a casi 600 kilómetros de donde lo habían encontrado.

Mientras tanto, en la ciudad costera, Felicita Moreno buscaba desesperadamente a “Paul”, su yorkie perdido . Había empapelado la ciudad con afiches y publicado su foto en redes sociales. De repente, un familiar de la mujer encontró el anuncio de Carlos en las redes y no hubo dudas de que era él.

La comunicación entre las familias fue inmediata y cargada de emoción. “Estamos en el ingreso a la provincia de Río Negro”, dijo Susana, sabiendo que la distancia era un obstáculo. Pero la respuesta de la dueña fue clara: “No importa, viajamos nosotros. Decinos dónde están y vamos a buscarlo”, respondió Felicita.

“No podemos demorar más nuestro viaje hasta Rawson”, explicó Carlos. “Tenemos que seguir pero no se preocupen , Paul está en las mejores manos. Lo vamos a cuidar como si fuera nuestro".

Carlos les ofreció llevarlo al final de Semana Santa, pero Felicita no podía soportarlo. “Queremos tenerlo con nosotros lo antes posible. No podemos esperar más, lo queremos ir a buscar donde esté. Paul es un integrante más de la familia y lo extrañamos muchísimo”, aseguraron.

La familia de Paul, decidió regresar de Miramar a Merlo, donde reside, para dejar a unos familiares y partir hasta Rawson para reencontrarse con su mascota. Así comenzó el “Operativo Paul”, como lo bautizaron cariñosamente.

El reencuentro fue tan emotivo como esperado. Paul escuchó las voces de su familia y corrió a los brazos de su dueña.

Después de días de angustia y un largo viaje, Paul llegó a su casa de Merlo este martes. Allí lo esperaban sus “hermanitos” perrunos y una familia que todavía no puede creer la odisea que vivieron.

“Fue muy, muy especial, porque Paul para mí es muy especial. Yo tengo dos ‘hermanitos’ más de Paul, pero él es único ”, contó Felicita al diario chubutense. “Desde el día que nos encontramos, nunca más nos despegamos. Ni un ratito se despega, acá está al lado mío”, relató.

Además, agradeció que fuesen Carlos y Susana quienes lo encontraron. “Para mí fueron lo mejor de esta historia. Si ellos no pasaban por ahí a ese horario, el perro no iba a regresar a mí ”, aseguró. “Si lo encontraba otra persona no me lo iban a devolver, porque es un perro muy especial, muy amoroso”.

La búsqueda fue intensa y desesperada. Su hijo rastreó a Paul “todo el día y toda la noche”, mientras su hija, que vive en el exterior, publicó en las redes sociales desde la medianoche del día en que se perdió. “Ella movió todo Miramar, toda la costa. Fue la que publicó todo”, destacó Felicita.

El reencuentro fue tan fuerte que Felicita llegó a quedarse sin voz. “Yo me desgarré por dentro”, contó en la entrevista. Ahora, ya en su hogar, Paul volvió a integrarse con naturalidad a la rutina.

Pero todavía falta una escena clave: el abrazo con la nieta de Felicita, de tres años, que vive en Capital Federal y aún no pudo verlo. “El perrito es de mi nieta y mío. Cuando ella lo vea, va a ser muy emocionante ”, anticipó la abuela. La familia espera que el próximo fin de semana se produzca ese reencuentro tan esperado.

Con la experiencia todavía fresca, Felicita dejó un mensaje para quienes tienen mascotas: “Es tan importante ponerle un collar con el nombre y el número de teléfono de la familia. Eso es importantísimo”.

Mientras Paul no se despega de su dueña y la casa celebra que el viaje más largo terminó en un abrazo, todos esperan el momento en que la más chiquita de la familia pueda volver a tener a su amigo en brazos.

Fuente: TN