La enredadera que florece todo el verano y atrae mariposas: por qué es una de las más elegidas

La Bignonia (Podranea ricasoliana) es una de las enredaderas más valoradas en jardines por su capacidad de cubrir paredes, pérgolas y cercos en poco tiempo. Pero su mayor atractivo no es solo ornamental: sus flores vistosas y ricas en néctar resultan muy atractivas para las mariposas , que la visitan con frecuencia durante el verano.

Su combinación de crecimiento vigoroso, floración prolongada y bajo mantenimiento la convierte en una opción práctica y decorativa.

Las flores de la bignonia tienen forma tubular y producen abundante néctar . Esta estructura facilita la alimentación de las mariposas, que se posan para alimentarse durante largos períodos.

Estas características la transforman en un verdadero imán para insectos polinizadores.

La bignonia es una enredadera trepadora de crecimiento vigoroso que puede alcanzar varios metros de altura si cuenta con un soporte adecuado. Sus tallos se adhieren o se enroscan con facilidad en rejas, pérgolas y cercos, lo que le permite cubrir superficies en poco tiempo .

Presenta hojas verdes compuestas y una floración abundante que se destaca por sus tonos cálidos, especialmente en verano. Entre las especies más cultivadas se encuentra la Campsis radicans, reconocida por sus flores anaranjadas en forma de trompeta.

Existen variedades más rústicas y otras más sensibles al frío, pero en general se adapta bien a climas templados y soleados. Su rápido desarrollo explica por qué es una de las enredaderas más elegidas para exteriores.

La bignonia no requiere grandes exigencias, pero responde mejor con algunos cuidados simples:

Es importante guiarla en sus primeros meses para que trepe correctamente sobre la estructura elegida.

Resulta ideal para cubrir muros o cercos , decorar pérgolas , generar sombra natural y aportar privacidad en patios y jardines amplios.

Además de su valor ornamental, suma movimiento y vida al espacio exterior gracias a la presencia constante de mariposas.

Fuente: TN